快訊

用隔夜飯炒飯釀禍！陸男確診「炒飯症候群」 鬼門關前急救命

幹了一籮筐「不在允許範圍的事」淘寶、拼多多恐遭封殺？陸委會這樣說

補充保費改革衝擊小資族 卓揆指示衛福部「暫緩規劃」、加強社會溝通

聽新聞
0:00 / 0:00

TPK砸58億元入股奕力 切入半導體市場

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

觸控模組大廠TPK-KY（3673）6日董事會通過與東博資本 （MagiCapital）及仲方資本（Achi Capital）簽訂股權轉讓契約，取得其所屬及關聯共7間境外子公司之全部股權，進而間接持有奕力-KY（6962）普通股 117,321,875 股，占該公司總發行股數之23.83%。總交易金額為新台幣58.07億元，換算奕力每股交易價格為49.5 元。

TPK指出，本股權轉讓案將全數以等值美金於境外交易，預計於2026年1月完成全部股份之轉讓程序，待交易完成後，TPK將成為奕力之最大股東，並取得三席董事席位，現任法人董事梁公偉董事長及陳泰元總經理均將留任。

宸鴻科技董事長江朝瑞表示，宸鴻科技多年來專注於觸控技術之研發與製造，但由於技術演變以及產業已趨成熟，使公司成長動能受限，故近年來積極尋求轉型機會。這次藉由投資奕力科技之契機，得使本公司正式進入半導體產業。

江朝瑞進一步指出，由於AI及消費性電子產品持續演進，半導體產業之持續成長可期。奕力為顯示器驅動IC領導廠商，在梁公偉董事長及陳泰元總經理的帶領下，具備堅實之技術能力與深厚穩固之客戶關係，未來將可與本公司之核心競爭力深度結合，發揮最大綜效。宸鴻未來將與由梁董事長帶領之團隊緊密配合，並將持續注入資源，以奕力為基礎，開啟半導體事業新版圖。

延伸閱讀

寶佳入股中工引發熱議 賴正鎰：潛在利益大但形象更重要

奕力財報／第3季EPS 0.62元 季增2117%獲利飆升

遭寶佳狙擊？中華工程怒批禿鷹掠奪、保留法律行動

周杰倫剛私約GD！親友砸2.4億成GD公司股東

相關新聞

高盛估鴻海今年營收將上衝到「這個金額」 創歷史新高

受惠AI伺服器大量出貨，鴻海（2317）10月營收繳出8,957億元單月新高佳績。由於預期11、12月還將逐月遞增，外資...

ASIC族群原來有這些利多 難怪世芯漲停、創意漲逾8%

台股6日跌深後強彈，蓄勢收復28K大關。盤面上，ASIC族群表現強勢，其中世芯-KY（3661）股價開高衝高，盤中即亮燈...

啟碁公布財報賣壓湧現 數度落入跌停

網通大廠啟碁（6285）5日董事會通過財報，累計前三季每股純益4.35元，較去年同期衰退，下午將舉行法說預期董事長謝宏波...

世芯第3季每股賺16.4元

特殊應用IC（ASIC）設計服務商世芯-KY（3661）昨（5）日公布第3季財報，獲利呈現微幅季增，每股純益為16.4元...

帆宣第3季 EPS 5.64元 可寧衛2.47元

無塵室機電大廠帆宣（6196）昨（5）日公布第3季稅後純益11.83億元，創單季新高，並較第2季大增1.98倍，年增11...

耕興第3季 EPS 2.53元 大綜1.89元

檢測大廠耕興（6146）昨（5）日公告第3季歸屬母公司稅後淨利2.57億元，約與第2季持平，年減18.6%，每股純益2....

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。