TPK砸58億元入股奕力 切入半導體市場

觸控模組大廠TPK-KY（3673）6日董事會通過與東博資本 （MagiCapital）及仲方資本（Achi Capital）簽訂股權轉讓契約，取得其所屬及關聯共7間境外子公司之全部股權，進而間接持有奕力-KY（6962）普通股 117,321,875 股，占該公司總發行股數之23.83%。總交易金額為新台幣58.07億元，換算奕力每股交易價格為49.5 元。

TPK指出，本股權轉讓案將全數以等值美金於境外交易，預計於2026年1月完成全部股份之轉讓程序，待交易完成後，TPK將成為奕力之最大股東，並取得三席董事席位，現任法人董事梁公偉董事長及陳泰元總經理均將留任。

宸鴻科技董事長江朝瑞表示，宸鴻科技多年來專注於觸控技術之研發與製造，但由於技術演變以及產業已趨成熟，使公司成長動能受限，故近年來積極尋求轉型機會。這次藉由投資奕力科技之契機，得使本公司正式進入半導體產業。

江朝瑞進一步指出，由於AI及消費性電子產品持續演進，半導體產業之持續成長可期。奕力為顯示器驅動IC領導廠商，在梁公偉董事長及陳泰元總經理的帶領下，具備堅實之技術能力與深厚穩固之客戶關係，未來將可與本公司之核心競爭力深度結合，發揮最大綜效。宸鴻未來將與由梁董事長帶領之團隊緊密配合，並將持續注入資源，以奕力為基礎，開啟半導體事業新版圖。