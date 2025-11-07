可成跨足新領域 有進展

金屬機殼大廠可成（2474）昨（6）日召開線上法說會，董事長洪水樹指出，積極切入AI伺服器與無人機等新興領域，初步已略有進展，估明年起將開始逐步貢獻業績。

近期市場傳聞可成已切入AI伺服器供應鏈，洪水樹證實此事，因與客戶有保密協定，無法透露太多。洪水樹進一步指出，目前AI伺服器業務主要是提供客戶相關機構件，生產基地以中國大陸宿遷廠與台灣廠為主，後續將會持續添購大型設備來因應此一業務的需求，估計明年AI相關領域對公司業績貢獻會越來越明顯。

可成在法說會宣布跨足無人機市場。日前已取得航太產業AS9100認證，鎖定航太發動機市場，無人機也通過認證，取得國際客戶訂單，目前已開始生產。

海外產能方面，可成日前購置泰國工業區土地，初期將投入5,000萬美元，預計2026年至2027年投產，規劃初期聚焦消費性電子產品，後續不排除將醫療、半導體、航太等納入生產項目。在越南設置組裝產線，正在認證與試產階段。

可成今年第3季營收48.61億元，季減4.4%、年減5%，單季毛利率28.6%，季減1.9個百分點、年減5.9個百分點，稅後純益28.83億元，季對季轉虧為盈，年增93%，每股純益4.62元；累計前三季營收142.96億元，年增6.3%，稅後純益47.69億元，年減49.5%，每股純益7.45元。