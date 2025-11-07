雙鴻第3季 EPS 10.66元

快訊

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

散熱模組廠雙鴻（3324）昨（6）日公告財報，受惠AI水冷散熱需求爆發，今年第3季每股純益10.66元，創歷史新高；累計前三季每股純益大賺18.13元，亦創掛牌以來歷史新高。

雙鴻第3季營收59.57億元，季增12.2%、年增41.2%，稅後純益9.73億元，季增515.8%、年增144.4%，每股純益10.66元，毛利率29.77%，獲利與毛利率均創歷史新高；前三季營收156.78億元，年增34.5%，每股純益18.13元。

據悉，目前雙鴻水冷相關業務正持續擴大，接單量也不斷增加，泰國廠第3季起達到滿載，並一路滿到年底，而當地新廠房也已開始動工，估年底前可完工，並在明年首季末開始量產出貨，藉此全力滿足客戶需求。

雙鴻董事長林育申曾指出，液冷時代已正式降臨，未來電力即算力，算力即國力，市場對AI資料中心的需求只會有增無減。

雙鴻 每股純益

