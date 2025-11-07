華擎第3季 EPS 4.36元 華星光1.54元

快訊

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

板卡廠華擎（3515）昨（6）日公布第3季稅後純益5.38億元，季增31.2%，年增76.4%，每股純益（EPS）為4.36元，第2季EPS為3.32元，去年同期EPS為2.49元。

華擎今年前三季稅後純益13.89億元，年增58.3%，今年前三季EPS為11.25元，去年同期為7.2元。

【記者蘇嘉維／台北報導】光通訊廠華星光（4979）昨（6）日公告第3季財報，單季歸屬母公司稅後淨利2.18億元，季增1.3倍，創2016年以來單季新高水準，今年前三季獲利逼近去年全年表現。

法人看好，華星光今年獲利可望寫下十年以來新高，明年表現繼續衝高。

華星光第3季合併營收為10.76億元、季減1％、年成長13.8％，歸屬母公司稅後淨利2.18億元、季增130.1％，創2016年以來單季新高，相較去年同期亦明顯增加57.9％，每股純益1.54元。

EPS 華星光

