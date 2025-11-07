AES 第3季 EPS 9.35元 碩天7.02元

電池模組股王AES-KY（6781）6日公布第3季財報，受到匯率波動影響，導致毛利率、營益率下滑，致使單季稅後純益來到7.98億元，季減3.2%、年增49.1%，每股純益9.35元，仍賺近一個股本。展望後市，法人預估，在伺服器電池備援模組（BBU）業務持續成長下，預估AES第4季營收將持續成長。

AES今年第3季毛利率34.94%，季減1.29個百分點、年減4.71個百分點，營業利益9.58億元，季減2.84%、但年增71.68%，營益率23.2%，季減1.62個百分點、年減0.39個百分點。

累計AES今年前三季毛利率36.65%、年減2.65個百分點，營益率25.11%、年增2.31個百分點，稅後純益24.52億元、年增70.28%，每股純益為28.71元。

【記者劉芳妙／台北報導】UPS不斷電系統品牌廠碩天（3617）昨（6）日召開董事會，通過第3季財報，第3季稅後純益6.6億元，為單季次高，季增35.5倍、年增33.5%，毛利率55.49%改寫單季新高，每股純益7.02元。碩天上季獲利大幅成長除了營收規模放大外，業外匯兌收益達7,900萬元，較第2季匯損逾4億元轉佳，毛利率創新高，代理商通路上季占比拉高至73%，前三季占比達七成，推升毛利率攻頂。