快訊

裝求救鈴比率偏低…孤獨死頻傳 長者獨居安全現隱憂

今「立冬」晴朗偏熱 吳德榮：鳳凰颱風下周撲菲後北轉 挾狂風暴雨侵台

啟碁2026年營收看增兩位數

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

網通大廠啟碁（6285）昨（6）日舉行線上法說，董事長謝宏波表示，以目前訂單能見度觀察，2026年營收可望二位數成長，除既有電信寬頻、車用、低軌衛星持續成長外，布局邊緣及資料中心交換器商機，明年貢獻營收發酵，為成長主動能，三年後全年營收挑戰50億美元（折台幣約1,500億元）。

啟碁前三季每股純益4.35元，因獲利低於預期，賣盤湧現，啟碁昨日股價數度落入跌停價116元，終場下跌117.5元。

謝宏波表示，7月持續受匯率影響，加上研發、生產等費用增加，產能利用率較低等，影響營收、獲利表現，匯率如果持穩，全年營收仍可望較去年微幅成長（台幣計算約2%，美元約6%），但低於預期目標。

展望未來，Wi-Fi 7、5G產品線表現良好，交換器與光纖PON產品開始掌握更多機會。

營收 啟碁 台幣

延伸閱讀

訂單超旺！智邦董事會一次通過三個投資案 擴大全球布局

華通財報／前三季EPS 3.61元 20年來同期次高

全民權證／智邦 選價內外20%

全民權證／智邦 押寶長天期

相關新聞

勤誠第3季 EPS 8.01元 寫新紀錄

AI伺服器股王勤誠（8210）昨（6）日公告第3季財報，AI機殼出貨暢旺，第3季稅後純益9.93億元，季增19.9%、年...

東元10月業績月減4.5%

東元（1504）昨（6）日公布10月營收49.68億元，月減4.5%，年增17%；累計前十月營收487.27億元，年增5...

中華電2025年前三季獲利超標

中華電信（2412）昨（6）日舉行線上法說，前三季營收、獲利超越財測高標，核心業務穩定成長，企業資通訊表現亮眼。法人關注...

凱基證公平待客 連兩年績優

凱基證券秉持「公平同理、待客如己」的服務理念，持續領航金融友善服務領域，展現多項成果，並獲金管會表揚，公司連續兩年於「公...

遠傳「四條龍」齊發 推升營運

遠傳電信（4904）昨（6）日舉行線上法說，遠傳總經理井琪強調，行動業務、數位服務動能強勁，推動營收穩健成長，企業資通訊...

智邦第3季 EPS 14元 擴大布局

網通大廠智邦（2345）昨（6）日董事會通過第3季財報，每股純益14元，創歷史新高，略高於法人預期，前三季每股大賺32....

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。