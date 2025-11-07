啟碁2026年營收看增兩位數
網通大廠啟碁（6285）昨（6）日舉行線上法說，董事長謝宏波表示，以目前訂單能見度觀察，2026年營收可望二位數成長，除既有電信寬頻、車用、低軌衛星持續成長外，布局邊緣及資料中心交換器商機，明年貢獻營收發酵，為成長主動能，三年後全年營收挑戰50億美元（折台幣約1,500億元）。
啟碁前三季每股純益4.35元，因獲利低於預期，賣盤湧現，啟碁昨日股價數度落入跌停價116元，終場下跌117.5元。
謝宏波表示，7月持續受匯率影響，加上研發、生產等費用增加，產能利用率較低等，影響營收、獲利表現，匯率如果持穩，全年營收仍可望較去年微幅成長（台幣計算約2%，美元約6%），但低於預期目標。
展望未來，Wi-Fi 7、5G產品線表現良好，交換器與光纖PON產品開始掌握更多機會。
