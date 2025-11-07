遠傳「四條龍」齊發 推升營運
遠傳電信（4904）昨（6）日舉行線上法說，遠傳總經理井琪強調，行動業務、數位服務動能強勁，推動營收穩健成長，企業資通訊四條龍齊發推升營運表現，同時積極跨國布局，加速雲端拓展。
井琪說，第3季營收創歷史同期新高，主因為多項企業資通訊專案交付、iPhone買氣帶動用戶升級5G，與預付卡業務穩健成長，稅後純益34.5億元，每股純益0.96元，獲利年增率8.7%，居電信業之冠。累計前三季營收、獲利超越財測目標。
遠傳表示， iPhone 17系列銷售暢旺，遠傳多元資費獲青睞，開賣首月綁約銷售創九年新高，加上新推出「優雅樂活服務」，推升5G月租型用戶滲透率達46%，業界第一。遠傳拓展數位生活服務，「遠傳守護網」資安服務訂閱數年增52%，前三季貢獻營收年增達43%。
遠傳在企業資通訊服務強打永續智慧城市、智慧醫療、電信系統整合與數位轉型等「四條龍」服務，井琪指出，多項專案交付，推升資通訊與固網業務前三季營收年增9%、獲利年增5%，系統整合專案、資安業務年成長率皆達雙位數；第3季合約金額年增高達102%。
