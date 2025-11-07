中華電2025年前三季獲利超標

快訊

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

中華電信（2412）昨（6）日舉行線上法說，前三季營收、獲利超越財測高標，核心業務穩定成長，企業資通訊表現亮眼。法人關注國際業務，中華電信指出，美國子公司受惠AI產業鏈專案帶動，營收年增70%，資安、智慧桿打入東南亞市場，未來持續擴大國際布局。

中華電信董事長簡志誠表示，第3季營運亮眼，營收創2017年以來單季新高，展現強勁的核心業務及ICT服務成長動能。對全年財務表現充滿信心，持續鞏固各事業領域的領導地位。

中華電信總經理林榮賜指出，5G用戶市占率38.8%，智慧型手機用戶5G滲透率達44.7%，推動寬頻升高速，固網寬頻ARPU（平均帳單金額）年成長23元。

企業客戶事業群表現亮眼，林榮賜表示，拿下台灣壽險龍頭網通基礎建設案，取得台電首座AMI平台案，協助台鐵以智慧孿生智慧車隊管理，企業新興業務營收年增二成以上，其中大數據年增129.6%，IDC年增33.9%，雲端及資安分別年增23.9%及19.3%。

國際業務部分，中華電信指出，美國子公司因大型AI產業鏈專案持續挹注，營收年增達70%，日本掌握高科技海外建廠商機，東南亞市場表現亮眼，透過集團力量，將中華資安服務拓展至海外，智慧桿方案搶進泰國市場。

