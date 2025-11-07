尖點10月營收月增4.6% 臻鼎10月合併營收月增0.3%

全球PCB龍頭臻鼎（4958）昨（6）日公布10月合併營收194.28億元，月增0.3%，年減7.3%，累計今年前十月營收1,450.8億元，年增6.3%，為同期新高。

臻鼎表示，10月合併營收再創今年以來高點，四大應用中，行動通訊客戶新品出貨穩健，伺服器/車載/光通訊則展現強勁成長力道，營收年增幅度超過45%，IC載板業務亦維持雙位數年增。

公司預期本季為今年營運高峰。目前在淮安與泰國園區積極擴充Intelligent HDI（iHDI）與 HLC產能，淮安廠區產能至明年底將較現在翻倍成長，泰國一廠量產爬坡中，預期2026年第2季達到滿產。泰國二廠、三廠、五廠、機械鑽孔廠四座廠房同步建置，高雄AI園區高階ABF 載板與iHDI+HLC產能陸續裝機試車，將於2026年首季打樣。

PCB鑽針廠商尖點（8021）公布10月營收4.38億元，月增4.6%，年增38.7%，連創新高。累計前十月營收為35.06億元，年增20.8%，尖點預計今（7）日下午召開法說會釋出展望。

展望下半年，尖點先前提到，主力客戶對於後續需求正向樂觀，公司已啟動擴產計劃，新產能自7月起陸續進機，預計到明年1月鑽針月產能可望由目前3,100萬支，提升至3,500萬支，2026年預計擴廠。