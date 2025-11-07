世芯第4季獲利 挑戰全年高點

快訊

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

特殊應用IC（ASIC）設計服務廠商世芯（3661）昨（6）日召開法說會，2奈米製程案件從本季開始貢獻業績，3奈米製程AI晶片案件將於明年第2季量產，有望帶動明年業績大幅增長。

由於第4季向來是委託設計（NRE）業務旺季，世芯估計本季營收可能繼續下滑，但毛利率走勢有望更佳，單季獲利來到全年高點。

展望後續營運，世芯北美雲端服務供應商（CSP）客戶7奈米製程晶片已於今年上半年結束生命周期，世芯董事長沈翔霖指出，新一代3奈米製程AI晶片案件預計明年第2季量產，預期明年帶來約10億美元規模等級的業績貢獻。

沈翔霖透露，世芯的車用晶片獲終端客戶認可，下了相當數量的訂單，預計本季底開始出貨，成為明年主要營收來源之一。下一代產品也在開發中，相關業績動能可延續至2028年。

世芯先前已公布第3季財報，歸屬母公司業主淨利為13.27億元，季增0.3％、年減25.9％，每股純益為16.4元。該公司累計前三季歸屬母公司業主淨利為41.14億元，年減10.7％，每股純益為50.89元。

世芯提到，第3季業績下滑主因是北美IDM客戶的5奈米AI加速晶片已結束其產品生命周期，其餘量產項目對營收貢獻度較低。

由於NRE業務表現仍強勁，帶動第3季毛利率由前一季的21％提高至28％。

世芯昨日股價預先上演法說會行情，以漲停價3,670元作收。三大法人對其同步買超。

世芯 晶片 奈米

