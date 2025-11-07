智邦第3季 EPS 14元 擴大布局

網通大廠智邦（2345）昨（6）日董事會通過第3季財報，每股純益14元，創歷史新高，略高於法人預期，前三季每股大賺32.18元，智邦積極擴大全球布局，董事會一次通過美國、越南、馬來西亞共三大投資案，總投資金額達20.2億元。

智邦10月營收233.65億元，月減3.9%，年增114.7%，累計營收1,999.67億元，年增142.5%。

智邦第3季營收729.47億元，季增20.4%，年增158.7%；營業利益90.01億元，季增10.9%，年增159.9%；稅後純益78.2億元，季增55.9%，年增195.1%；每股純益14元，首度賺逾一股本。

累計今年前三季智邦營收1,763.02億元，年增146.7%，營業毛利319.77億元，年增117%，毛利率18.14%，低於去年同期20.6%，營業利益230.22億元，年增173%，稅後純益179.58億元，年增140.3%，每股純益32.18元。

智邦董事會通過三大投資案，越南廠預算案，土地使用權981萬美元，加上設備2,597萬美元，共投入3,578萬美元；增資美國百分百持股子公司Accton Manufacturing and Service，增資金額為1,858萬美元；並前進馬來西亞設立子公司，預計投入1,100萬美元，累計三大投資案共6,536萬美元，折合台幣約20.2億元。

法人表示，智邦近期接單亮眼，除既有台灣、越南、中國大陸、美國爾灣、杜拜、土耳其等多個生產基地，更擴大全球生產基地及不同生產線（冷卻系統、交換器、AI機櫃）布局，持續擴大產能。

近期美系外資看好，智邦新增超大規模資料中心客戶，將出貨800G產品，加上AI加速器表現優於預期，調高今、明、後年獲利表現，並將目標價從原本的1,250元，調高至1,430元。