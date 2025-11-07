快訊

裝求救鈴比率偏低…孤獨死頻傳 長者獨居安全現隱憂

今「立冬」晴朗偏熱 吳德榮：鳳凰颱風下周撲菲後北轉 挾狂風暴雨侵台

勤誠第3季 EPS 8.01元 寫新紀錄

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

AI伺服器股王勤誠（8210）昨（6）日公告第3季財報，AI機殼出貨暢旺，第3季稅後純益9.93億元，季增19.9%、年增52.2%，每股純益8.01元，創單季歷史新高，業績火熱。

勤誠第3季營收56.64億元，年增32.6%，累計前三季營收152.61億元，年增43.3%，稅後純益24.89億元，年增70.2%，每股純益20.45元，較去年同期每股純益12.14元大幅成長，營收、獲利、每股純益均創掛牌以來新高。

勤誠10月營收19.9億元，月減8.4%、年增90.5%，累計前十月營收172.5億元，年增47.5%。

勤誠預計今（7）日召開線上法說會，總經理陳亞男主持，預料將釋出最新營運展望。

營收 勤誠

延伸閱讀

雙利多的封測大飆股

股王信驊第3季獲利創高…前三季賺逾七股本

勤誠（8210）AI伺服器機殼王者崛起！

同是台股兩樣情…台積電等20檔刷新天價 這20檔卻同日破底

相關新聞

勤誠第3季 EPS 8.01元 寫新紀錄

AI伺服器股王勤誠（8210）昨（6）日公告第3季財報，AI機殼出貨暢旺，第3季稅後純益9.93億元，季增19.9%、年...

東元10月業績月減4.5%

東元（1504）昨（6）日公布10月營收49.68億元，月減4.5%，年增17%；累計前十月營收487.27億元，年增5...

中華電2025年前三季獲利超標

中華電信（2412）昨（6）日舉行線上法說，前三季營收、獲利超越財測高標，核心業務穩定成長，企業資通訊表現亮眼。法人關注...

凱基證公平待客 連兩年績優

凱基證券秉持「公平同理、待客如己」的服務理念，持續領航金融友善服務領域，展現多項成果，並獲金管會表揚，公司連續兩年於「公...

遠傳「四條龍」齊發 推升營運

遠傳電信（4904）昨（6）日舉行線上法說，遠傳總經理井琪強調，行動業務、數位服務動能強勁，推動營收穩健成長，企業資通訊...

智邦第3季 EPS 14元 擴大布局

網通大廠智邦（2345）昨（6）日董事會通過第3季財報，每股純益14元，創歷史新高，略高於法人預期，前三季每股大賺32....

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。