勤誠第3季 EPS 8.01元 寫新紀錄
AI伺服器股王勤誠（8210）昨（6）日公告第3季財報，AI機殼出貨暢旺，第3季稅後純益9.93億元，季增19.9%、年增52.2%，每股純益8.01元，創單季歷史新高，業績火熱。
勤誠第3季營收56.64億元，年增32.6%，累計前三季營收152.61億元，年增43.3%，稅後純益24.89億元，年增70.2%，每股純益20.45元，較去年同期每股純益12.14元大幅成長，營收、獲利、每股純益均創掛牌以來新高。
勤誠10月營收19.9億元，月減8.4%、年增90.5%，累計前十月營收172.5億元，年增47.5%。
勤誠預計今（7）日召開線上法說會，總經理陳亞男主持，預料將釋出最新營運展望。
