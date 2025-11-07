鴻海 挑價內外5%
受惠AI伺服器大量出貨，鴻海（2317）10月營收8,957億元，創單月新高。由於預期11、12月將逐月遞增，外資高盛證券預期鴻海第4季營收將達2.8兆元，年增31%、季增36%。
鴻海在GB200、GB300伺服器機櫃穩定成長下，加上iPhone 17系列款出貨暢旺，帶動營收墊高。鴻海今年前十月營收已達6.39兆元，法人預估，今年全年將上衝至8.3兆元，創下新高紀錄。
由於鴻海基本面表現亮眼，使得近期內外資法人紛紛給予「買進」或「優於大盤」的正向評級，目標價更以高盛的400元居冠。
權證發行商建議，可挑選價內外5%內、距到期日超過五個月的相關認購權證。（凱基證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言