快訊

裝求救鈴比率偏低…孤獨死頻傳 長者獨居安全現隱憂

今「立冬」晴朗偏熱 吳德榮：鳳凰颱風下周撲菲後北轉 挾狂風暴雨侵台

鴻海 挑價內外5%

經濟日報／ 記者魏興中整理

受惠AI伺服器大量出貨，鴻海（2317）10月營收8,957億元，創單月新高。由於預期11、12月將逐月遞增，外資高盛證券預期鴻海第4季營收將達2.8兆元，年增31%、季增36%。

鴻海在GB200、GB300伺服器機櫃穩定成長下，加上iPhone 17系列款出貨暢旺，帶動營收墊高。鴻海今年前十月營收已達6.39兆元，法人預估，今年全年將上衝至8.3兆元，創下新高紀錄。

由於鴻海基本面表現亮眼，使得近期內外資法人紛紛給予「買進」或「優於大盤」的正向評級，目標價更以高盛的400元居冠。

權證發行商建議，可挑選價內外5%內、距到期日超過五個月的相關認購權證。（凱基證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

