受惠AI伺服器大量出貨，鴻海（2317）10月營收8,957億元，創單月新高。由於預期11、12月將逐月遞增，外資高盛證券預期鴻海第4季營收將達2.8兆元，年增31%、季增36%。

鴻海在GB200、GB300伺服器機櫃穩定成長下，加上iPhone 17系列款出貨暢旺，帶動營收墊高。鴻海今年前十月營收已達6.39兆元，法人預估，今年全年將上衝至8.3兆元，創下新高紀錄。

由於鴻海基本面表現亮眼，使得近期內外資法人紛紛給予「買進」或「優於大盤」的正向評級，目標價更以高盛的400元居冠。

權證發行商建議，可挑選價內外5%內、距到期日超過五個月的相關認購權證。（凱基證券提供）

