經濟日報／ 記者徐牧民整理

富喬（1815）9月營收5.15億元，年增29%，月增1.21%，創歷史新高。高速傳輸帶來PCB供應鏈的升級大潮，上游材料玻纖布缺貨，帶動相關個股股價勁揚。

法人指出，AI伺服器需求驅動下，高階玻纖市場由於日廠Nittobo生產方向轉為製作毛利更高的Low Dk2玻纖布，使Low Dk玻纖布供不應求，供需缺口達雙位數，台系玻纖紗、玻纖布廠商受惠。

法人預期，富喬今年Low Dk高階玻纖占電子級玻纖布產能30%，2026年達50%，台灣斗六、虎尾廠部分產能會轉至Low Dk高階製程。

權證發行商建議，可買進價內外15%以內、距到期日90天以上認購權證。（群益金鼎證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

