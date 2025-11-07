台指期 外資減碼空單

快訊

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
股期雙市昨（6）日同步反彈，加權指數漲182點，收27,899點；台指期漲226點至28,034點，正價差達134.55點，外資未平倉淨空單減少2,171口。期貨分析師建議，雖可在指數震盪拉回時分批布局多單，但仍需留意嚴設停損點因應短線波動。

台指期昨日跳空開高逾200點，重回28,000點整數關卡，並順利回補5日的空方缺口，終場指數上漲226點，以十字紅K棒收盤。整體來看，指數仍維持多頭排列，偏多格局未遭破壞；下方月線為重要多空分水線，只要守穩，市場仍有反攻機會。

籌碼面部分，三大法人買超15.81億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少156口至8,346口，其中外資淨空單減少2,171口至29,917口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少853口至12,384口。

選擇權未平倉量部分，11月F1大量區買權OI落在28,300點，賣權最大OI落在27,500點 ; 月買權最大OI落在28,500點，月賣權最大OI落在20,000 點。

全月份未平倉量put/call ratio值由0.97上升至1.15。永豐期貨分析，VIX指數下降1.77至26.71。外資台指期買權淨金額3.26億元 ; 賣權淨金額0.17億元，因此整體選擇權籌碼面偏多。

