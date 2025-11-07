信驊、緯穎 瞄準90天

台股近期震盪劇烈，昨（6）日千金股勁揚，資金紛紛湧入，其中信驊（5274）、緯穎（6669）股價上揚，發行券商建議，對於相關題材個股偏多投資人可買進相關權證，透過槓桿效果擴大獲利空間。

法人表示，信驊BMC下一代產品AST2700預計於2026年開始放量，此次換代預計將獲得更高額的市占率，同時在搭配I／O跟PFR等產品，公司對主板的價值成長可達三倍。

BIC方面，看到美系客戶將使用於ASIC中，而另一美系客戶也持續上修訂單，並且將有一個新客戶也會使用BIC，因此預期出貨量於2026年時將成長30%。在模組化的設計下，長期有利於信驊提升主板的產值。

法人指出，信驊今年第3季毛利率將優於預期，以及公司提前預訂2026年上半年BT產量，同時一般伺服器換代將使主板價值顯著上升，因此展望樂觀，預估2026年每股純益達130.5元。

緯穎今年前三季營收創下歷來同期新高。法人指出，緯穎GB200／300機櫃為第4季供應鏈主要營收動能，全球出貨量達1.1萬至1.3萬櫃，帶動2025全年出貨達2.3萬至2.5萬櫃，台廠作為主要供應鏈，有望受惠。

展望第4季，緯穎開始小量產Trainium 2.5；此外，Meta通用型伺服器需求優於預期，以及AWS次世代ASIC價格提升，預估第4季營收將呈現季增情形。

權證發行商建議，看好相關個股後市的投資人，可選價內外20%以內、逾90天的商品介入。