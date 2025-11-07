欣興、南電 認購吸睛

AI帶動高階運算需求升溫，ABF與BT載板產業正邁入新一波上升周期，有望受惠於T-glass原料短缺與記憶體需求回升。台廠中，外資法人建議短線首選為南電（8046），而長線則可優先布局欣興（3037）。

目前T-glass就如同ABF載板產業的「雙面刃」。美系外資法人指出，若廠商能確保原料供應無虞，將可直接受惠ABF價格上漲帶來的利多；反之，若T-glass取得不順，恐造成產能受限與交期延宕，會進而影響整體營運表現。因此，能否穩定掌握T-glass供應，已成為決定ABF廠競爭力的關鍵因素。

綜合各項因素觀察，美系外資法人認為，ABF在2026年實現供需平衡的可能性仍低，特別是T-glass原料供應能否跟上需求，仍然具不確定性。

不過，隨著CoWoS生產計畫推進與ABF規格升級路線逐步明朗，預期整體產業使用率將自2026年下半年起顯著改善。若屆時PCNB產品迎來換機潮，將可望為ABF市場再添一股成長動能。

值得注意的是，儘管新台幣升值可能對2025年下半年產生匯兌壓力，市場焦點正轉向T-glass原料供應吃緊與價格波動帶來的影響。

台廠中，美系外資法人長線首選欣興、評等「買進」，目標價由165元上調至220元，主因Blackwell GPU需求推升ABF載板出貨，並預期2026年GB200／300電路板（HDI）良率改善可望進一步挹注獲利。

南電受惠於400G／800G／1.6T交換器需求成長與ASIC專案布局成果，將評等由「中立」調升至「買進」，目標價由175元大升至360元，在T-glass支援上被視為重要競爭優勢。

權證發行商建議，看好欣興、南電等後市表現的投資人，可挑選相關認購權證進行布局。挑選標準以價內外20%以內、剩餘天數超過60天以上等條件為主，藉以放大槓桿利潤。