創意、世芯 四檔閃亮

經濟日報／ 記者魏興中／台北報導
創意董事長曾繁城。聯合報系資料照

台股昨（6）日跌深後強彈，蓄勢收復28,,000點大關。盤面上，ASIC族群表現強勢，其中世芯-KY（3661）股價開高衝高，盤中即亮燈強鎖漲停，創意（3443）早盤也一度漲停，終場大漲8.1%、收1,735元，表現均相當亮眼。創意10月營收37.16億元，月增2.85%、年增150.6%，創下單月歷史新高紀錄。

第4季由於加密貨幣出貨維持強勁，加上CSP 3奈米CPU進入量產，優於市場預期，帶動第4季營收持續成長，法人估，季增率將超過20%。

此外，隨著AI大型專案進入量產，目前創意已有三個在手的CSP大型AI ASIC，另有二個新創客戶的專案，法人預期，隨著相關專案陸續出貨，由於AI營收占比有機會衝上四至五成，今年全年營收將較去年營運表現大增35%。

世芯-KY由於11月中旬將開始進行3奈米晶圓下單，外資大摩認為，這將是重要的短期催化劑。

儘管大摩預期該公司今年營收將年減37%，但由於NRE比重提高，使毛利率得以維持，因此大摩僅下修今年每股純益約11%。

權證發行商建議，看好創意、世芯-KY等ASIC族群後市股價表現的投資人，可挑選相關連結的認購權證進行布局。挑選標準以價內外10%內、剩餘天數超過100天等條件為主，藉以放大槓桿利潤。

