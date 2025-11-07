快訊

裝求救鈴比率偏低…孤獨死頻傳 長者獨居安全現隱憂

今「立冬」晴朗偏熱 吳德榮：鳳凰颱風下周撲菲後北轉 挾狂風暴雨侵台

致茂期 動能轉強

經濟日報／ 記者崔馨方整理
致茂董事長黃欽明。聯合報系資料照
致茂董事長黃欽明。聯合報系資料照

致茂（2360）受惠AI伺服器與半導體測試需求大幅成長，第3季營收、淨利雙創歷史新高，量測與自動化檢測設備成長最為亮眼。外資近期回補持股，顯示股價後市仍具動能，市場看好AI與先進封裝需求帶動的持續成長。

致茂受惠AI伺服器與半導體測試需求大幅攀升，今年第3季繳出亮眼成績單。單季營收達64億元、年增14%，淨利達51億元，年增高達253%，每股稅後盈餘（EPS）11.99元，創單季歷史新高；其中出售非流動資產貢獻32億元。前三季營收197億元、年增27%，淨利92.8億元、年增140%，EPS達21.67元。

受AI伺服器出貨成長帶動，致茂量測與自動化檢測設備第3季營收30億元、年增74%，半導體及矽光子量測產品營收21億元、年增15%；前三季量測及自動化檢測設備營收79億元、年增54%，半導體相關營收69億元、年增41%。公司並指出，隨著先進封裝製程metrology設備需求上升，以及HPC晶片、自動駕駛車用半導體與AI伺服器電源測試需求持續增溫，未來獲利仍有望翻倍成長。

籌碼面上，外資在8至10月連續賣超後，11月起轉為回補，目前持股26.7萬張、持股比率62.7%；投信則自3月至10月連續八個月買超，持股達2.4萬張，占比5.7%。（台新期貨提供、記者崔馨方整理）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

