快訊

裝求救鈴比率偏低…孤獨死頻傳 長者獨居安全現隱憂

今「立冬」晴朗偏熱 吳德榮：鳳凰颱風下周撲菲後北轉 挾狂風暴雨侵台

台光電期 展望佳

經濟日報／ 記者崔馨方整理
台光電董事長董定宇。聯合報系資料照
台光電董事長董定宇。聯合報系資料照

台光電（2383）為全球最大手機用無鹵CCL（銅箔基板）製造商，產品涵蓋無鹵材料、高頻高溫基材及車用基材，並跨入網通與伺服器應用的High Tg/Low Loss產品。法人建議，後市有望震盪盤堅，樂觀看待台光電後市表現。

台光電為高階CCL領導廠商及Blackwell系列主要供應商之一，受惠資料中心需求強勁，高階CCL產品如M7、M8持續拉貨，M9亦將率先導入高階應用，產品組合進一步優化。總產能將提升至2025年的585萬張，並規劃2026年達750萬張，高階CCL市占率有望持續提升，鞏固產業領先地位。

再由技術面來看，小型台光電期貨自8月中旬進入高檔橫盤震盪整理，扭轉4月中旬以來的強勢多頭格局。在高檔橫盤整理趨勢中，於10月23日成功築底並打出第二隻腳後，連續三日收紅K帶動指數再度轉強上攻，並於10月31日帶量長紅K突破整理區間上緣，短中長期均線同步翻揚，形成多頭走勢，顯示買盤力道重新轉強。

搭配基本面方面，受惠資料中心需求強勁，高階CCL維持高成長性，台光電產能長期供不應求，並規劃投資產能將持續提升高階CCL市占率，進一步擴大產業領先地位，再加上近月營收表現持續增溫，反映AI應用需求對公司業務挹注。（國票期貨提供、記者崔馨方整理）

期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

台光電 期貨交易

延伸閱讀

外資揮今年第三大刀砍575億元！三大ETF慘遭提款 台積電也賣逾3萬張

台光電目標價 喊1,695

台燿、台光電 四檔放閃

PCB鏈升級 五台廠躍贏家

相關新聞

勤誠第3季 EPS 8.01元 寫新紀錄

AI伺服器股王勤誠（8210）昨（6）日公告第3季財報，AI機殼出貨暢旺，第3季稅後純益9.93億元，季增19.9%、年...

東元10月業績月減4.5%

東元（1504）昨（6）日公布10月營收49.68億元，月減4.5%，年增17%；累計前十月營收487.27億元，年增5...

中華電2025年前三季獲利超標

中華電信（2412）昨（6）日舉行線上法說，前三季營收、獲利超越財測高標，核心業務穩定成長，企業資通訊表現亮眼。法人關注...

凱基證公平待客 連兩年績優

凱基證券秉持「公平同理、待客如己」的服務理念，持續領航金融友善服務領域，展現多項成果，並獲金管會表揚，公司連續兩年於「公...

遠傳「四條龍」齊發 推升營運

遠傳電信（4904）昨（6）日舉行線上法說，遠傳總經理井琪強調，行動業務、數位服務動能強勁，推動營收穩健成長，企業資通訊...

智邦第3季 EPS 14元 擴大布局

網通大廠智邦（2345）昨（6）日董事會通過第3季財報，每股純益14元，創歷史新高，略高於法人預期，前三季每股大賺32....

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。