碩天財報／第3季EPS 7.02元創次高 前三季賺逾一股本達11.6元

UPS不斷電系統品牌廠碩天（3617）6日召開董事會，通過上季財報，第3季稅後純益6.6億元，為單季次高，季增35.5倍、年增33.5%，每股純益7.02元，其中毛利率55.49%改寫單季新高。

碩天說明，上季獲利大幅成長，除了因營收規模放大外，業外匯兌收益達7,900萬元，較第2季匯損逾4億元轉佳，毛利率創新高，主要因代理商通路上季占比拉高至73%，前三季占比達七成，推升毛利率攻頂。

碩天累計今年前三季稅後純益10.93億元，年減32%，每股純益11.6元。碩天昨天同時公布今年10月營收8.76億元，年減28%、月減23.5%，累計今年前十月營收99.86億元，年減4.8%。

展望本季，碩天表示，目前仍須觀察關稅對下游終端買氣而定，不過隨著AI需求強勁，運算量大增，對用電需求成長，UPS需求不減反增，對後市營運仍樂觀看待。

法人看好，因應產品組合優化，資料中心營收占比逾三成，加上代理商通路占比已達七成以上，有助於毛利率提升，今年碩天毛利率逐季向上，全年毛利率有望改寫新猷，上看54%。今年前三季碩天毛利率達54.2%。

依營收表現，碩天來自不斷電電源（UPS）系統約占57%、資料中心約33%，其他包括電源管理及保護設備及可攜式電源轉換器等。由於產品組合優化、成本管控有成，帶動碩天毛利率走高，來自代理商通路占比突破七成，有助於後市毛利率表現，碩天第3季營收33.53億元，季增16%，為一年來高點。