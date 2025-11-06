旭隼財報／第3季EPS 7.32元、前三季34.16元 受人民幣匯率走升影響

UPS不斷電大廠旭隼（6409）6日公布今年第3季稅後純益6.4億元，季減57%，年減48%，為八季來低點，每股純益（EPS）7.32元，主要因上季營收下滑，加上人民幣匯率走升影響，業外承受匯兌損失。

旭隼累計今年前三季稅後純益29.87億元，年減7.4%，每股純益34.16元。

旭隼主要營收結構包括UPS，營收占比約65%，逆變器約35%。旭隼為全球中小型UPS最大ODM廠，其中，全球前五大UPS占旭隼營收比重逾三成，根據研調機構統計，全球UPS大廠中，施耐德電機（Schneider Electric）市占約25%、Emerson約11.4%、伊頓（Eaton）約11%。

法人指出，依據輝達（NVIDIA）在官網公布新一代AI平台合作夥伴，施耐德、維締（Vertiv）及伊頓等名列資料中心電力系統合作夥伴，旭隼為三大客戶供應鏈之一，隨客戶搶攻AI熱潮，旭隼雨露均霑，加上UPS仍屬剛性需求，隨需求回溫，明年獲利看俏。

法人看好，旭隼受惠外溢效應發酵，國際一線UPS不斷電廠在資料中心布局朝系統化整合，除了加速UPS外包外，因應超大規模資料中心超高功率及電壓需求，今年底旭隼與客戶合作開發30千瓦的電源供應器（PSU）樣機，擴大產品線陣容，搶攻AI商機。