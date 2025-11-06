上銀10月營收創11個月高點 氣立機器人靈巧手送樣
傳動元件廠上銀今天公布10月自結合併營收新台幣21.01億元，月增0.52%、年減3.32%，續創2024年12月以來單月高點；累計前10月營收198.61億元，較2024年同期微減1.63%。
展望第4季和今年營運，上銀先前指出，預期到今年底業績表現可比今年上半年緩步成長，集團今年目標努力較2024年成長。
氣動元件廠台灣氣立今天表示，針對未來協作型機器人與人型機器人市場，除了現有中國大陸浙江平湖廠已打入協作型機器手臂製造外，氣立發揮氣動夾爪的技術特性，積極開發電動夾爪與仿生靈巧手，目前第一代仿生靈巧手已獲客戶送樣測試中，氣立同步開發第二代產品，提升手指靈敏度與精準度。
氣立指出，超音波流量感測器等新品，目前已有多家半導體及散熱產業客戶陸續送樣驗證及安排訪廠，若進展順利，預期第4季完成相關樣品測試及驗證程序，可望從2026年第1季起產生實質營收。
氣立今天也公布第3季財報，單季合併營收4.07億元，毛利率約32%，歸屬母公司業主獲利由虧轉盈。
氣立分析，第3季營運逐漸轉佳，主要受惠自動化產業需求穩定、產品成本有效降低及新台幣匯率回穩等。
