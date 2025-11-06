聯詠法說會／本季業績估續衰退 明年新品加持、對營收可望有貢獻

IC設計大廠聯詠（3034）於6日召開法說會，該公司預期第4季業績將繼續衰退6.4％至10.4％之間。針對明年展望，聯詠總經理王守仁表示，該公司明年將有不少新產品推出，對營收可望有成長貢獻，且具有AI功能的邊緣裝置需求趨勢越發明顯，明年相關換機需求應可期待。

聯詠估計，以美元兌新台幣匯率1比30.5為計算基礎，本季業績將落在220億至230億元之間，約是季減衰退10.4％至6.4％之間，毛利率將落在35％至38％之間，而營業利益率預計介於14.5％至17.5％之間。

王守仁提到，本季中小尺寸應用驅動IC業績可能稍微季減，不過手機與車載應用TDDI出貨將會增加，OLED相關出貨可能減少一些。至於大尺寸應用驅動IC需求可能下滑，系統單晶片需求也可能衰退。

同時，王守仁說，本季電視應用產品線可能將略減，螢幕應用也因為淡季因素而需求下修；由於換機潮不太明顯，NB應用需求下降幅度較多，但平板應用需求回升。中國大陸手機應用市場需求持平，觸控與驅動整合IC（TDDI）需求有增加，但OLED應用需求則減少一些，車載應用需求則持平。

聯詠先前已公布第3季財報，呈現旺季不旺狀態，合併營收為245.73億元，季減6％、年減11.8％，略低於原先預測區間，主要是受到新台幣升值與大陸國家補貼政策及關稅效應退潮影響所致。

聯詠第3季歸屬母公司業主淨利為36.54億元，季減2.2％、年減30.4％，每股純益為6.01元。累計前三季歸屬母公司業主淨利為126.58億元，年減18.5％，每股純益為20.8元。