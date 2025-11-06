華新營收／10月135億元、年減8.05% 前十月1,459億元

華新（1605）6日公告，10月營收135.84億元，年減8.05%；累計今年前十月營收1,459.92億元，年減0.94%。

電線電纜事業方面，華新受惠台電強韌電網計畫，在手訂單滿檔。此外，近日全球第二大銅礦場因事故全面停產，銅供應鏈吃緊狀況恐加重，帶動銅價上漲。業界指，銅價上漲對線纜廠商毛利普遍有正向幫助。

華新指出，台電強韌電網計畫讓線纜出貨穩定，加上民間建廠工程推升需求持續，營運相當穩健。

除了受惠台電強韌電網計畫外，華新將線纜本業擴大延伸，與丹麥NKT集團旗下NKT HV Cables AB合資打造的全台首座海底電纜廠，預期今年底會建廠完成，明年進行認證，預計2027年可量產，初期將以供應離岸風電一期、二期、三期為主。