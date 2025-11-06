富邦媒財報／第3季EPS 2.11元…營收、獲利雙減 第4季將推新訂閱方案

台灣電商龍頭momo富邦媒（8454）6日召開董事會通過第3季財報。受整體消費環境疲弱及市場競爭加劇影響，本季合併營收245.5億元，季減5.6%，年減3.9%；營業利益6.45億元，季減6.4%，年減21.5%；推估歸屬母公司淨利約5.59億元，季減1.5%，年減6.5%；每股純益2.11元。

富邦媒累計前三季合併營收769.9億元，年減2.5%，營業利益22.04億元，年減22.9%，歸屬母公司淨利20.7億元，年減11.6%，前三季每股純益7.81元。

momo表示，持續以「科技、會員、選品、物流與永續」五大主軸為基礎，強化平台韌性與創新動能。本季將全力以赴迎戰雙11、雙12檔期，整合新業務與會員動能，在穩健中創造新的成長節奏。

momo持續以「平台深化、數據驅動、體驗升級」為策略主軸，打造新一輪成長引擎。「mo店+」平台截至9月底上架商品突破300萬件、精選商家逾8,000家，商品豐富率與會員滲透率同步成長，展現平台在商家與商品兩端的擴張動能。「moPlus」高貢獻會員購買力持續攀升、續留力表現穩健，第4季將推出全新「輕量級訂閱方案」，以差異化回饋與分層機制擴大滲透率，強化會員經營，推動整體會員結構升級。

「momo聯播網」以數據與演算法為核心，推動導購與廣告效能雙軌升級，協助品牌精準觸及目標客群、提升投放回報，實現站內外整合的行銷價值鏈，進一步鞏固momo在零售媒體市場的領先優勢。面對電商市場的快速變化與競爭升溫，momo以長線布局推動穩健成長。從「mo店+」擴大生態規模、「moPlus」深化會員價值，到AI科技驅動的服務升級與跨境業務啟動，逐步形成以科技、會員、數據與國際化為核心的成長引擎。