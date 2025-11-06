傳統淡季到 義隆電、聯詠預期第4季業績下滑

隨著時序進入傳統淡季，IC設計廠義隆電和聯詠預期，第4季業績恐將較第3季下滑。義隆電預期，第4季營收將約新台幣27億至30億元，將季減9.5%至18.6%。聯詠預估，第4季營收將約220億至230億元，季減6.4%至10.5%。

義隆電與聯詠下午召開線上法人說明會，說明第3季營運結果與第4季營運展望。義隆電第3季營收新台幣33.16億元，季增9.4%，毛利率47.2%，較第2季下滑0.8個百分點，歸屬母公司淨利8.05億元，季增128%，每股純益2.81元。

義隆電累計前3季營收94.67億元，年減2%，毛利率48.4%，較去年同期下滑0.2個百分點，歸屬母公司淨利17.07億元，年減20%，每股純益5.96元。

義隆電表示，第4季為消費性產品市場傳統淡季，在淡季效應影響下，季營收將約27億至30億元，毛利率約47%至50%。

聯詠第3季因新台幣匯率升值及中國國家補貼政策和關稅效應退潮影響，季營收滑落至245.74億元，季減6.04%，毛利率36.29%，較第2季微降0.01個百分點，稅後淨利36.55億元，季減2.26%，每股純益6.01元。

聯詠累計前3季營收778.46億元，年增0.41%，毛利率37.5%，較去年同期下滑3.12個百分點，稅後淨利126.58億元，年減18.55%，每股純益20.8元。

展望未來，聯詠總經理王守仁表示，第4季消費電子產品與電腦產業逐漸進入淡季，加上面板廠商控制產能產保持價格影響，預期第4季營收將會下滑，約220億至230億元，毛利率約35%至38%。

王守仁指出，第4季電視市場需求將略減，監視器因進入淡季，需求也將下修，筆記型電腦需求下降比較多，平板電腦需求有回升狀況，中國手機市場需求持平，車用市場需求也將持平。