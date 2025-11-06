樺漢營收／10月116億元、月減2.3％ 集團加速AI數位轉型

快訊

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

工業電腦大廠樺漢（6414）6日公布2025年10月自結合併營收達116.4億元，月減2.3％、年減5.3%。累計2025年前十月合併營收達1,141.2億元，較去年同期略減4.1%。

樺漢以「AI轉型」為核心策略，於 10月完成旗下三大事業群的策略性重組，重新劃分為：工業物聯網事業群（Industrial IoT）、智慧軟體與方案事業群（AI Software & Solutions）、以及智慧工廠與廠務事業群（Smart Factory & Facility Engineering），全面深化 Edge AI 運營技術與資訊技術（OT/IT）的整合與落地應用。

10月各事業群表現方面，工業物聯網事業群營收達 56.9億元，月減 6.7%、年減 6.0%，智慧軟體與方案事業群營收 18.1億元，月減 10.0%、年增 8.1%，續攻高毛利產品驅動成長，智慧工廠與廠務事業群營收 41.4 億元，月增 8.8%、年減 9.3%。

其中，樺漢個體（含全資子公司）10 月營收達 19.4 億元，月增 9.7%、年增 36.8%，受惠於全球智慧製造、Edge AI邊緣運算系統、機器視覺、AI資料中心、網安通訊、數位雙生、雲地整合系統， 另外集團的 ESaaS （Ennoconn Solution as a Service）智慧平台整合方案，包括能源裝置、設備與建築智慧管理、 ESG 節能減碳及 AI 技術應用導入，同步展現成長動能。

面對全球產業數位化與 AI 化浪潮，樺漢持續以「軟硬整合、雲地結合、AI賦能」為核心，推進 ESaaS 服務與三大平台戰略布局。透過工業物聯網的資料連結、智慧軟體的決策洞察、以及智慧工廠的自主營運，樺漢將 AI從「技術導入」進化為「價值驅動」，以精準回應市場需求，持續邁向全球智慧製造、智慧城市、ESG 與 AIoT 解決方案的永續新時代。

