高盛預估鴻海明年EPS竟然上看這個金額 難怪給400元目標價

經濟日報／ 記者魏興中／即時報導

鴻海（2317）在繳出亮眼的10月創高營收後，外資圈的焦點已轉向第4季表現。外資高盛證券預估鴻海第4季營收將達2.8兆元，年增31%、季增36%；摩根士丹利（大摩）則預期單季營收2.45兆元，年增15%、季增19%。

高盛大中華科技產業研究部門主管張博凱認為，鴻海10月營收年增11%、月增7%，符合預期；以美元計價，10月營收則年增15%、月增10%。而繼10月營收強勁增長後，預期11月營收將月增4%、年增39%。

展望第4季，張博凱預期，隨機櫃級AI伺服器持續放量，且新機種帶來更高的市占率與平均銷售單價（ASP），加上新款PC與智慧機的出貨啟動，11、12月營收還將逐月成長，整體第4季營收將達2.8兆元，年增31%、季增36%。

而全年營收約8.29兆元，較2024年的6.85兆元成長約21%，預估2026年將突破10兆元大關、達11.08兆元，年增34%。今明二年每股稅後純益（EPS）將分別成長至12.09元、19.06元，年增率各12%、58%。

基於強勁的獲利成長動能，張博凱日前已將鴻海目標價上調至400元水準，居內外資法人圈最高價。而最新報告中，目標價並未改動，仍建議「買進」，並列入「優先買進名單」之列。

大摩科技硬體下游主管施曉娟則認為，鴻海10月營收表現符合預期。展望第4季，在GB200、GB300伺服器機櫃穩定成長下，加上iPhone 17系列機款出貨暢旺，將帶動第4季營收來到2.45兆元，年增15%、季增19%。

施曉娟預估鴻海今年EPS將可達到13.83元，年增26%，2026年成長至15.85元，年增15%。基於營收與獲利的成長趨勢，除給予「優於大盤」評級外，目標價根據剩餘收益（Residual Income）評價模型，上看250元。

