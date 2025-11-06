可成法說會／轉型之路出現曙光 切入AI伺服器與無人機市場

金屬機殼大廠可成（2474）6日召開線上法說會，董事長洪水樹指出，目前公司正積極切入AI伺服器與無人機等新興領域，初步已略有進展，估明年起將開始逐步貢獻業績，轉型策略的效益正逐步發酵。

由於近期市場傳聞可成已切入AI伺服器供應鏈，引發外界高度關注。對此，洪水樹證實，公司今年確實已切入AI伺服器供應鏈，但礙於與客戶的保密協定，無法透露太多。

洪水樹進一步指出，目前公司的AI伺服器業務主要是提供客戶相關機構件，而生產基地則是以中國大陸宿遷廠與台灣廠為主，後續將會持續添購大型設備來因應此一業務的需求，估計明年AI相關領域對公司業績貢獻會越來越明顯。

不僅切入AI伺服器市場，可成也在法說會宣布跨足無人機市場。洪水樹表示，公司日前已取得航太產業AS9100認證，將鎖定航太發動機市場，而無人機則也通過認證，並取得國際客戶訂單，目前已開始生產。

至於海外產能方面，可成日前已購置泰國工業區土地，初期將投入5,000萬美元，預計2026年至2027年投產，規劃初期聚焦消費性電子產品，後續也不排除將醫療、半導體、航太等納入生產項目。

此外，可成也在越南設置組裝產線，目前正處於認證與試產階段，後續也會持續評估東南亞其他地區的潛在投資併購與擴廠機會，藉此提高接單競爭力，並分散地緣政治風險。

可成今年第3季營收48.61億元，季減4.4%、年減5%，單季毛利率28.6%，季減1.9個百分點、年減5.9個百分點，稅後純益28.83億元，季對季轉虧為盈，年增93%，每股純益4.54元；累計前三季營收142.96億元，年增6.3%，稅後純益47.69億元，年減49.5%，每股純益7.45元，業績衰退主因來自AI PC換機潮需求不如預期。