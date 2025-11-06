華擎財報／第3季EPS 4.36元…獲利5.38億元、季增31% 明年展望看好

板卡廠華擎（3515）公布第3季稅後純益5.38億元，季增31.2%，年增76.4%，第3季每股稅後純益（EPS）為4.36元，第二季EPS為3.32元，去年同期EPS為2.49元。

華擎今年前三季稅後純益13.89億元，年增58.3%，今年前三季EPS為11.25元，去年同期為7.2元。

華擎總經理許隆倫之前表示，受惠輝達（NVIDIA）B300上市，AI伺服器訂單有望看到明年第3季。針對華擎旗下伺服器廠永擎，許隆倫指出，目前永擎約八成營收來自AI伺服器，其餘各10%為通用型伺服器主機板與系統產品。預期通用型伺服器從第3季起至明年，可望恢復正常成長，業績可望成長雙位數。同時，第4季啟動小量生產B300伺服器，明年第1季出貨量將超越B200，成為主要成長動能。