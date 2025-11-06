快訊

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

宏碁（2353）6日召開董事會，通過2025年第3季財報，合併營收為733.99億元，季增10.3%，年對年持平；毛利為新台幣81.9億元，季增21.7%、年增6.7%，毛利率11.2%；營業淨利新台幣15.05億元，季增105.1%，營業淨利率2.1%；稅後淨利11.1億元，季增2.3%，單季EPS為0.37元。

2025前三季累積合併營收為新台幣2,012.68億元，年增1.3%；毛利為新台幣213.96億元，年增1.6%，毛利率10.6%；營業淨利新台幣32.77億元，營業淨利率1.6%；稅後淨利新台幣27.09億元，前三季累積EPS為新台幣0.9元。

此外，宏碁布局多元事業引擎的策略持續發揮動能，非電腦及顯示器事業營收佔第3季營收33.6%及累積前三季營收的31.8%。海柏特（6884）已經上櫃審議委員會審議，並獲得櫃買董事會通過上櫃。

