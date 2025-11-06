聯電10月營收達212.95億元 月增6.9%
聯電（2303）今（6）日公布10月合併營收達212.95億元，月增6.9%，年減0.4%；累計前十月合併營收為1970.39億元，年增 1.9%。
聯電稍早公布第3季財報， 第3季毛利率達到29.8%，優於前一季的28.7%，歸屬母公司純益為149.8億元，每股純益1.20元，也優於前一季的0.71元；累計前三季每股純益2.53元。
聯電預估本季晶圓出貨量將與第3季持平，2025年全年出貨量將達到低雙位數(low teens)成長。未來將持續提供具競爭力的製程技術，以滿足市場多元化應用的需求，並預期能在全面性的市場復甦中受惠，特別是22奈米邏輯及特殊製程平台，將成為未來成長的主要動能。
