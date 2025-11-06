快訊

2026戰蔣萬安？被綠營點名為台北市長大黑馬 梁文傑首度回應了

郭台銘「一生最重要的人」…郭初永真當年標會10萬 助兒創業造鴻海帝國

聯電10月營收達212.95億元 月增6.9%

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
聯電10月營收重返200億之上， 達212.95億元 ，月增6.9%。圖／聯電提供
聯電10月營收重返200億之上， 達212.95億元 ，月增6.9%。圖／聯電提供

聯電（2303）今（6）日公布10月合併營收達212.95億元，月增6.9%，年減0.4%；累計前十月合併營收為1970.39億元，年增 1.9%。

聯電稍早公布第3季財報， 第3季毛利率達到29.8%，優於前一季的28.7%，歸屬母公司純益為149.8億元，每股純益1.20元，也優於前一季的0.71元；累計前三季每股純益2.53元。

聯電預估本季晶圓出貨量將與第3季持平，2025年全年出貨量將達到低雙位數(low teens)成長。未來將持續提供具競爭力的製程技術，以滿足市場多元化應用的需求，並預期能在全面性的市場復甦中受惠，特別是22奈米邏輯及特殊製程平台，將成為未來成長的主要動能。

聯電 營收

延伸閱讀

鴻海報喜 10月營收攻頂…前十月寫同期最佳紀錄

中央銀行：10月外匯存底縮水 結束創高走勢 兩個原因

鴻準10月營收月增15% 南俊10月合併營收月增11%

昇陽半10月合併營收月增6% 英業達減9%

相關新聞

ASIC族群原來有這些利多 難怪世芯漲停、創意漲逾8%

台股6日跌深後強彈，蓄勢收復28K大關。盤面上，ASIC族群表現強勢，其中世芯-KY（3661）股價開高衝高，盤中即亮燈...

高盛估鴻海今年營收將上衝到「這個金額」 創歷史新高

受惠AI伺服器大量出貨，鴻海（2317）10月營收繳出8,957億元單月新高佳績。由於預期11、12月還將逐月遞增，外資...

啟碁公布財報賣壓湧現 數度落入跌停

網通大廠啟碁（6285）5日董事會通過財報，累計前三季每股純益4.35元，較去年同期衰退，下午將舉行法說預期董事長謝宏波...

世芯第3季每股賺16.4元

特殊應用IC（ASIC）設計服務商世芯-KY（3661）昨（5）日公布第3季財報，獲利呈現微幅季增，每股純益為16.4元...

帆宣第3季 EPS 5.64元 可寧衛2.47元

無塵室機電大廠帆宣（6196）昨（5）日公布第3季稅後純益11.83億元，創單季新高，並較第2季大增1.98倍，年增11...

耕興第3季 EPS 2.53元 大綜1.89元

檢測大廠耕興（6146）昨（5）日公告第3季歸屬母公司稅後淨利2.57億元，約與第2季持平，年減18.6%，每股純益2....

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。