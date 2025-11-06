快訊

2026戰蔣萬安？被綠營點名為台北市長大黑馬 梁文傑首度回應了

郭台銘「一生最重要的人」…郭初永真當年標會10萬 助兒創業造鴻海帝國

可成前9月每股賺7.45元 通過上半年配息3元

中央社／ 台北6日電

機殼大廠可成受匯率牽動，今天公布第3季歸屬母公司淨利28.82億元，較去年同期倍增，比起第2季淨損10.29億元轉虧為盈，單季每股純益4.62元。

累積可成今年前3季歸屬母公司淨利47.69億元，年減49.4%，每股純益7.45元。可成今天董事會通過114年上半年度股利分派案，每股配息3元。

可成今天舉行法說會，發言人侯乃鳳表示，第3季獲利成長主要受匯率牽動，第2季新台幣兌美元急升，可成遭遇匯損拖累，第3季新台幣回貶，可成獲得9.55億元的業外匯兌收益挹注。

如果以本業來看，由於美國對等關稅打亂出貨節奏，客戶上半年已提前備貨，可成第3季營收48.61億元，季減4.4%，年減5%，旺季不旺；毛利率也同步下滑。

可成表示，筆電市場需求疲弱，加上貿易逆風，導致換機節奏放緩，新舊機種交替、晶片供應吃緊影響客戶量產進度，整體市場成長動能承壓，全年展望維持審慎保守。

可成將採取兼顧長期成長與股東報酬的策略目標因應，營運長期成長方面，可成近年積極開拓新領域，瞄準醫療器材、半導體設備、航太零組件等新事業。

至於股東報酬方面，可成除了維持年配息率60%的股利政策，也依市場狀況持續買回庫藏股。可成10月中董事會通過擬斥資不超過68億元，自10月18日至12月17日止，於每股價格125.5元至277.5元區間內，買回自家公司股票3.15萬張，占公司已發行股數比重達5.05%。可成希望藉此維護公司信用及股東權益。

可成

延伸閱讀

陸取消對美大豆10%加徵關稅後稅率仍高 恢復採購存疑慮

關稅案言詞辯論／國會稅收權力讓總統 合法性成疑

憂白宮報復 企業不提訴訟 轉向國會遊說關稅

川普萬一敗訴已備後手？照用《緊急經濟法》徵關稅 紐時：換名義就好

相關新聞

ASIC族群原來有這些利多 難怪世芯漲停、創意漲逾8%

台股6日跌深後強彈，蓄勢收復28K大關。盤面上，ASIC族群表現強勢，其中世芯-KY（3661）股價開高衝高，盤中即亮燈...

高盛估鴻海今年營收將上衝到「這個金額」 創歷史新高

受惠AI伺服器大量出貨，鴻海（2317）10月營收繳出8,957億元單月新高佳績。由於預期11、12月還將逐月遞增，外資...

啟碁公布財報賣壓湧現 數度落入跌停

網通大廠啟碁（6285）5日董事會通過財報，累計前三季每股純益4.35元，較去年同期衰退，下午將舉行法說預期董事長謝宏波...

世芯第3季每股賺16.4元

特殊應用IC（ASIC）設計服務商世芯-KY（3661）昨（5）日公布第3季財報，獲利呈現微幅季增，每股純益為16.4元...

帆宣第3季 EPS 5.64元 可寧衛2.47元

無塵室機電大廠帆宣（6196）昨（5）日公布第3季稅後純益11.83億元，創單季新高，並較第2季大增1.98倍，年增11...

耕興第3季 EPS 2.53元 大綜1.89元

檢測大廠耕興（6146）昨（5）日公告第3季歸屬母公司稅後淨利2.57億元，約與第2季持平，年減18.6%，每股純益2....

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。