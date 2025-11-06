可成前9月每股賺7.45元 通過上半年配息3元

機殼大廠可成受匯率牽動，今天公布第3季歸屬母公司淨利28.82億元，較去年同期倍增，比起第2季淨損10.29億元轉虧為盈，單季每股純益4.62元。

累積可成今年前3季歸屬母公司淨利47.69億元，年減49.4%，每股純益7.45元。可成今天董事會通過114年上半年度股利分派案，每股配息3元。

可成今天舉行法說會，發言人侯乃鳳表示，第3季獲利成長主要受匯率牽動，第2季新台幣兌美元急升，可成遭遇匯損拖累，第3季新台幣回貶，可成獲得9.55億元的業外匯兌收益挹注。

如果以本業來看，由於美國對等關稅打亂出貨節奏，客戶上半年已提前備貨，可成第3季營收48.61億元，季減4.4%，年減5%，旺季不旺；毛利率也同步下滑。

可成表示，筆電市場需求疲弱，加上貿易逆風，導致換機節奏放緩，新舊機種交替、晶片供應吃緊影響客戶量產進度，整體市場成長動能承壓，全年展望維持審慎保守。

可成將採取兼顧長期成長與股東報酬的策略目標因應，營運長期成長方面，可成近年積極開拓新領域，瞄準醫療器材、半導體設備、航太零組件等新事業。

至於股東報酬方面，可成除了維持年配息率60%的股利政策，也依市場狀況持續買回庫藏股。可成10月中董事會通過擬斥資不超過68億元，自10月18日至12月17日止，於每股價格125.5元至277.5元區間內，買回自家公司股票3.15萬張，占公司已發行股數比重達5.05%。可成希望藉此維護公司信用及股東權益。