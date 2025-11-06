宏達電營收／10月1.91億元 月減36.8%、年減14.5%

宏達電6日公布2025年10月合併營業收入1.91億元，月減36.8%、年減14.5%， 累計今年前10月合併營業收入23.11億元，年減2.05%。

宏達電旗下專注 5G 與未來通訊技術的 G REIGNS 智宏網於「2025 關西製造周」宣布與日本系統整合商富士軟體（Fujisoft）合作，推動日本遠洋漁業數位轉型，透過結合 5G 專網與 Starlink 低軌道衛星網路進行概念驗證（PoC），在遙遠海域中實現高速穩定通訊，協助漁船即時傳輸高畫質影像與語音訊息，大幅提升作業安全與效率。

HTC G REIGNS 也在展會中展示最快可於 15 分鐘內完成布建的 AI 5G 行動專網，適合展演或救災等臨時通訊場域；同時，最新的遠洋漁業的概念驗證（PoC）合作，彰顯台灣技術在跨國應用落地上的突破性進展。

宏達電旗下 3D 沉浸式網路生態 VIVERSE 宣布舉辦首屆全球大專院校黑客松競賽「VIVERSE Spark」，邀請世界各地學生團隊以 VIVERSE 為舞台共創沉浸式體驗世界，展現 XR 與 Web 技術的創新潛能。

VIVERSE 為基於網頁的開放平台，支援多款主流 WebXR 引擎與 PlayCanvas 免程式設計環境，使用者無需程式背景，即可在 VIVERSE 中創作並發布共享沉浸式體驗內容。

宏達電表示，將持續推動沉浸式內容生態的多元發展，培養新世代 3D 沉浸式體驗人才。目前已有來自美國與亞洲多所知名學府參與，包括 UC Berkeley、Carnegie Mellon University、國立清華大學與國立高雄大學等。