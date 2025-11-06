東科財報／前三季每股賺9.66元 創歷史同期次高

全球最大影音揚聲器系統ODM製造商東科-KY（5225）公布2025年第3季稅後淨利達新台幣323,090仟元，EPS 4.14元，累計前三季EPS 9.66元創歷史同期次高。

東科2025年第3季營業收入為36.17億元，第3季營業毛利率為18.9%，較去同期微幅減少，但都是歷年來次高。2025年第3季在品牌客戶新品延遲發表，及受貿易戰及關稅影響，出貨稍嫌鈍化，但延續原物料價格穩定、成本結構優化、費用管控得宜，累計前三季營業利益率、稅後淨利率皆創歷史最佳。

展望未來，東科認為，明年在新客戶陸續開拓有成，營運持續正向穩健。