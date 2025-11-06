川湖財報／前三季EPS 66.35元 第三季淨賺31億元、創單季新高
伺服器滑軌廠川湖（2059）6日公布第3季稅後純益31.97億元，創單季歷史新高，季增420%，年增176%，第3季每股稅後純益（EPS）為33.55元，第2季EPS為6.44元，去年同期EPS為12.12元。
川湖第3季毛利率74.58%，優於去年同期的70.54%，第2季毛利率則為77.5%。
川湖今年前三季稅後純益63.22億元，年增58.12%，今年前三季EPS為66.35元，去年同期EPS為41.96元。川湖將在7日舉行法說會，說明第3季財報與第4季展望。
