宏達電營收／10月1.91億元、月減36.8% 持續推動沉浸式內容發展

宏達電（2498）6日公告10月營收1.9億元，月減36.8%、年減14.5%，累計前十月營收23.1億元，年減2%。

宏達電指出，公司旗下專注5G與未來通訊技術的G REIGNS智宏網於「2025 關西製造周」宣布與日本系統整合商富士軟體（Fujisoft）合作，推動日本遠洋漁業數位轉型，透過結合5G專網與Starlink低軌道衛星網路進行概念驗證（PoC），在遙遠海域中實現高速穩定通訊，協助漁船即時傳輸高畫質影像與語音訊息，大幅提升作業安全與效率。

HTC G REIGNS亦於展會中展示最快可於15分鐘內完成布建的AI 5G行動專網，適合展演或救災等臨時通訊場域；同時，最新的遠洋漁業的概念驗證（PoC）合作，彰顯台灣技術在跨國應用落地上的突破性進展。本次由經濟部率領的「5G TEAM TAIWAN」共同參展，展現台灣5G產業從核心網路、基地台到應用端的完整生態鏈與國際競爭力，為全球漁業智慧化與永續發展開啟新契機。

此外，宏達電旗下3D沉浸式網路生態VIVERSE宣布舉辦首屆全球大專院校黑客松競賽「VIVERSE Spark」，邀請世界各地學生團隊以VIVERSE為舞台共創沉浸式體驗世界，展現XR與Web技術的創新潛能。

宏達電表示，將持續推動沉浸式內容生態的多元發展，培養新世代3D沉浸式體驗人才。目前已有來自美國與亞洲多所知名學府參與，包括UC Berkeley、Carnegie Mellon University、國立清華大學與國立高雄大學等。