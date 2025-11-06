快訊

整理包／普發一萬「幫小孩登記失敗」？登記入帳常見QA及失敗原因破解

爭家產爆殺機？三重男砍姊妹 1人左胸中刀慘死2人傷

補充保費改革惹怒股民！請教一票專家獨漏金管會 衛福部長鬆口保留小確幸

宏達電營收／10月1.91億元、月減36.8% 持續推動沉浸式內容發展

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

宏達電（2498）6日公告10月營收1.9億元，月減36.8%、年減14.5%，累計前十月營收23.1億元，年減2%。

宏達電指出，公司旗下專注5G與未來通訊技術的G REIGNS智宏網於「2025 關西製造周」宣布與日本系統整合商富士軟體（Fujisoft）合作，推動日本遠洋漁業數位轉型，透過結合5G專網與Starlink低軌道衛星網路進行概念驗證（PoC），在遙遠海域中實現高速穩定通訊，協助漁船即時傳輸高畫質影像與語音訊息，大幅提升作業安全與效率。

HTC G REIGNS亦於展會中展示最快可於15分鐘內完成布建的AI 5G行動專網，適合展演或救災等臨時通訊場域；同時，最新的遠洋漁業的概念驗證（PoC）合作，彰顯台灣技術在跨國應用落地上的突破性進展。本次由經濟部率領的「5G TEAM TAIWAN」共同參展，展現台灣5G產業從核心網路、基地台到應用端的完整生態鏈與國際競爭力，為全球漁業智慧化與永續發展開啟新契機。

此外，宏達電旗下3D沉浸式網路生態VIVERSE宣布舉辦首屆全球大專院校黑客松競賽「VIVERSE Spark」，邀請世界各地學生團隊以VIVERSE為舞台共創沉浸式體驗世界，展現XR與Web技術的創新潛能。

宏達電表示，將持續推動沉浸式內容生態的多元發展，培養新世代3D沉浸式體驗人才。目前已有來自美國與亞洲多所知名學府參與，包括UC Berkeley、Carnegie Mellon University、國立清華大學與國立高雄大學等。

宏達電

延伸閱讀

24檔保證金調整

1300元宏達電翻版？他列3原因籲別買台積電 網傻眼：小學生分析

台積電1340跟宏達電當年87%像…暴跌歷史將重演？網酸：難怪紅茶店買最高

宏達電VIVE Eagle首批消費者使用回饋 時尚外觀、舒適配戴獲肯定

相關新聞

ASIC族群原來有這些利多 難怪世芯漲停、創意漲逾8%

台股6日跌深後強彈，蓄勢收復28K大關。盤面上，ASIC族群表現強勢，其中世芯-KY（3661）股價開高衝高，盤中即亮燈...

高盛估鴻海今年營收將上衝到「這個金額」 創歷史新高

受惠AI伺服器大量出貨，鴻海（2317）10月營收繳出8,957億元單月新高佳績。由於預期11、12月還將逐月遞增，外資...

啟碁公布財報賣壓湧現 數度落入跌停

網通大廠啟碁（6285）5日董事會通過財報，累計前三季每股純益4.35元，較去年同期衰退，下午將舉行法說預期董事長謝宏波...

世芯第3季每股賺16.4元

特殊應用IC（ASIC）設計服務商世芯-KY（3661）昨（5）日公布第3季財報，獲利呈現微幅季增，每股純益為16.4元...

帆宣第3季 EPS 5.64元 可寧衛2.47元

無塵室機電大廠帆宣（6196）昨（5）日公布第3季稅後純益11.83億元，創單季新高，並較第2季大增1.98倍，年增11...

耕興第3季 EPS 2.53元 大綜1.89元

檢測大廠耕興（6146）昨（5）日公告第3季歸屬母公司稅後淨利2.57億元，約與第2季持平，年減18.6%，每股純益2....

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。