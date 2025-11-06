快訊

整理包／普發一萬「幫小孩登記失敗」？登記入帳常見QA及失敗原因破解

爭家產爆殺機？三重男砍姊妹 1人左胸中刀慘死2人傷

補充保費改革惹怒股民！請教一票專家獨漏金管會 衛福部長鬆口保留小確幸

AES財報／第3季EPS 9.35元、賺近1個股本 獲利年增五成

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

電池模組股王AES-KY（6781）6日公布今年第3季財報，單季稅後純益7.98億元，季減3.27%、年增49.16%，每股純益9.35元，賺近1個股本；AES 6日股價收在1,280元，下跌45元、跌幅3.4%。

AES今年第3季毛利率34.94%，季減1.29個百分點、年減4.71個百分點，營業利益9.58億元，季減2.84%、但年增71.68%，營益率23.2%，季減1.62個百分點、年減0.39個百分點。

累計AES今年前三季毛利率36.65%、年減2.65個百分點，營益率25.11%、年增2.31個百分點，稅後純益24.52億元、年增70.28%，每股純益28.71元。

展望未來，AES以持續擴增新客戶、新產品以及擴增市場占有率為重要目標，結合研發能力與一站式客製化解決方案的優勢，克服國內外環境變化所帶來的挑戰，致力提升長線獲利及維持成長動能，繳出漂亮的成績單。

延伸閱讀

jpp 第3季 EPS 4.55元 創高

東台第3季 EPS 0.05元 轉投資挹注

帆宣第3季 EPS 5.64元 可寧衛2.47元

耕興第3季 EPS 2.53元 大綜1.89元

相關新聞

ASIC族群原來有這些利多 難怪世芯漲停、創意漲逾8%

台股6日跌深後強彈，蓄勢收復28K大關。盤面上，ASIC族群表現強勢，其中世芯-KY（3661）股價開高衝高，盤中即亮燈...

高盛估鴻海今年營收將上衝到「這個金額」 創歷史新高

受惠AI伺服器大量出貨，鴻海（2317）10月營收繳出8,957億元單月新高佳績。由於預期11、12月還將逐月遞增，外資...

啟碁公布財報賣壓湧現 數度落入跌停

網通大廠啟碁（6285）5日董事會通過財報，累計前三季每股純益4.35元，較去年同期衰退，下午將舉行法說預期董事長謝宏波...

世芯第3季每股賺16.4元

特殊應用IC（ASIC）設計服務商世芯-KY（3661）昨（5）日公布第3季財報，獲利呈現微幅季增，每股純益為16.4元...

帆宣第3季 EPS 5.64元 可寧衛2.47元

無塵室機電大廠帆宣（6196）昨（5）日公布第3季稅後純益11.83億元，創單季新高，並較第2季大增1.98倍，年增11...

耕興第3季 EPS 2.53元 大綜1.89元

檢測大廠耕興（6146）昨（5）日公告第3季歸屬母公司稅後淨利2.57億元，約與第2季持平，年減18.6%，每股純益2....

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。