AES財報／第3季EPS 9.35元、賺近1個股本 獲利年增五成
電池模組股王AES-KY（6781）6日公布今年第3季財報，單季稅後純益7.98億元，季減3.27%、年增49.16%，每股純益9.35元，賺近1個股本；AES 6日股價收在1,280元，下跌45元、跌幅3.4%。
AES今年第3季毛利率34.94%，季減1.29個百分點、年減4.71個百分點，營業利益9.58億元，季減2.84%、但年增71.68%，營益率23.2%，季減1.62個百分點、年減0.39個百分點。
累計AES今年前三季毛利率36.65%、年減2.65個百分點，營益率25.11%、年增2.31個百分點，稅後純益24.52億元、年增70.28%，每股純益28.71元。
展望未來，AES以持續擴增新客戶、新產品以及擴增市場占有率為重要目標，結合研發能力與一站式客製化解決方案的優勢，克服國內外環境變化所帶來的挑戰，致力提升長線獲利及維持成長動能，繳出漂亮的成績單。
