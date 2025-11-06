快訊

勤誠第3季營收、獲利同創新高 前9月賺進2股本

中央社／ 台北6日電

伺服器機殼大廠勤誠今天公布第3季財報，營收新台幣56.6億元，年增32.6%，比第2季增加4%；歸屬母公司淨利9.9億元，年增26.4%，季增19.5%，營收、獲利同步登上歷史新高，單季每股大賺8.01元。

勤誠前3季歸屬母公司淨利24.89億元，年增7成，每股純益20.45元，已賺進2個股本。

勤誠今天也公告10月營收19.9億元，月減8.5%，年增率達90.5%；累計今年前10月營收172.5億元，年增47.5%。

勤誠今天表示，受惠主要雲端服務供應商（CSP）的AI伺服器需求持續升級換代，加上通用型伺服器市場需求緩步回溫，整體出貨穩健成長。勤誠新專案開發進度推進，搭配今年新切入機櫃業務，帶動前3季營運表現優於原先預期。

以產品組合來看，第3季勤誠的伺服器機殼產品占整體營收比重高達99%，勤誠透過系統整合商與通路商出貨，其中超過營收60%的終端客戶為大型資料中心。按出貨區域分，美國市場占43%、中國占比21%、歐洲地區3%，其它地區33%。

展望第4季，勤誠認為從各大CSP陸續揭露的財報及展望來看，AI與雲端動能持續強勁，並延伸至終端多元需求，帶動各類伺服器需求升溫，勤誠今天公布10月營收創下歷年同期新高，顯示出貨續旺，對第4季營運展望維持審慎樂觀看待。

勤誠今天盤中股價再度衝破千元，最高衝上1005元，成為新千金股，終場上漲12元，收在995元。

勤誠 營收

