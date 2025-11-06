ASIC族群原來有這些利多 難怪世芯漲停、創意漲逾8%
台股6日跌深後強彈，蓄勢收復28K大關。盤面上，ASIC族群表現強勢，其中世芯-KY（3661）股價開高衝高，盤中即亮燈強鎖漲停，創意（3443）早盤也一度漲停，終場大漲8.1%、收1,735元，表現均相當亮眼。
創意10月營收37.15億元，月增2.85%、年增150.6%，創下單月歷史新高紀錄。第4季由於加密貨幣出貨維持強勁，加上CSP 3奈米CPU進入量產，優於市場預期，帶動第4季營收持續成長，法人估季增率將超過20%。
此外，隨著AI大型專案進入量產，目前創意已有三個在手的CSP大型AI ASIC，另有二個新創客戶的專案，法人預期隨相關專案陸續出貨，在AI營收占比有機會衝上四至五成下，全年營收將較去年實績大增35%。
世芯-KY由於本（11）月中旬將開始進行3奈米晶圓下單，外資大摩認為這將是重要的短期催化劑。儘管大摩預期該公司今年營收將年減37%，但由於NRE比重提高，使毛利率得以維持，因此大摩僅下修今年EPS約11%。
展望2026年，大摩認為，由於來自AWS的營收貢獻由17億美元上調至23億美元，加上中國大陸自駕晶片將成為AI之外的另一成長動能，帶動營收大幅成長，因此將EPS由143.36元上調至163.78元，目標價則由4,288元調升至4,388元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言