ASIC族群原來有這些利多 難怪世芯漲停、創意漲逾8%

台股6日跌深後強彈，蓄勢收復28K大關。盤面上，ASIC族群表現強勢，其中世芯-KY（3661）股價開高衝高，盤中即亮燈強鎖漲停，創意（3443）早盤也一度漲停，終場大漲8.1%、收1,735元，表現均相當亮眼。

創意10月營收37.15億元，月增2.85%、年增150.6%，創下單月歷史新高紀錄。第4季由於加密貨幣出貨維持強勁，加上CSP 3奈米CPU進入量產，優於市場預期，帶動第4季營收持續成長，法人估季增率將超過20%。

此外，隨著AI大型專案進入量產，目前創意已有三個在手的CSP大型AI ASIC，另有二個新創客戶的專案，法人預期隨相關專案陸續出貨，在AI營收占比有機會衝上四至五成下，全年營收將較去年實績大增35%。

世芯-KY由於本（11）月中旬將開始進行3奈米晶圓下單，外資大摩認為這將是重要的短期催化劑。儘管大摩預期該公司今年營收將年減37%，但由於NRE比重提高，使毛利率得以維持，因此大摩僅下修今年EPS約11%。

展望2026年，大摩認為，由於來自AWS的營收貢獻由17億美元上調至23億美元，加上中國大陸自駕晶片將成為AI之外的另一成長動能，帶動營收大幅成長，因此將EPS由143.36元上調至163.78元，目標價則由4,288元調升至4,388元。