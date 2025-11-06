快訊

爭家產爆殺機？三重男砍姊妹 1人左胸中刀慘死2人傷

補充保費改革惹怒股民！請教一票專家獨漏金管會 衛福部長鬆口保留小確幸

已12死…美UPS貨機墜毀爆炸成火球 行車紀錄器拍下目擊者驚愕瞬間

ASIC族群原來有這些利多 難怪世芯漲停、創意漲逾8%

經濟日報／ 記者魏興中／即時報導
台股6日跌深後強彈，蓄勢收復28K大關。圖為台股示意圖。聯合報系資料照／記者曾學仁攝影
台股6日跌深後強彈，蓄勢收復28K大關。圖為台股示意圖。聯合報系資料照／記者曾學仁攝影

台股6日跌深後強彈，蓄勢收復28K大關。盤面上，ASIC族群表現強勢，其中世芯-KY（3661）股價開高衝高，盤中即亮燈強鎖漲停，創意（3443）早盤也一度漲停，終場大漲8.1%、收1,735元，表現均相當亮眼。

創意10月營收37.15億元，月增2.85%、年增150.6%，創下單月歷史新高紀錄。第4季由於加密貨幣出貨維持強勁，加上CSP 3奈米CPU進入量產，優於市場預期，帶動第4季營收持續成長，法人估季增率將超過20%。

此外，隨著AI大型專案進入量產，目前創意已有三個在手的CSP大型AI ASIC，另有二個新創客戶的專案，法人預期隨相關專案陸續出貨，在AI營收占比有機會衝上四至五成下，全年營收將較去年實績大增35%。

世芯-KY由於本（11）月中旬將開始進行3奈米晶圓下單，外資大摩認為這將是重要的短期催化劑。儘管大摩預期該公司今年營收將年減37%，但由於NRE比重提高，使毛利率得以維持，因此大摩僅下修今年EPS約11%。

展望2026年，大摩認為，由於來自AWS的營收貢獻由17億美元上調至23億美元，加上中國大陸自駕晶片將成為AI之外的另一成長動能，帶動營收大幅成長，因此將EPS由143.36元上調至163.78元，目標價則由4,288元調升至4,388元。

台股 世芯 3443創意

延伸閱讀

軟銀傳曾洽購美國ASIC業者邁威爾 但未能成局 凸顯孫正義AI雄心

Switch 2 熱銷點火概念股！旺宏漲停衝人氣王 鴻準、鴻海雙漲

世芯第3季每股賺16.4元

大摩看好台達電及奇鋐 「電力供應及散熱產業」報告曝光

相關新聞

ASIC族群原來有這些利多 難怪世芯漲停、創意漲逾8%

台股6日跌深後強彈，蓄勢收復28K大關。盤面上，ASIC族群表現強勢，其中世芯-KY（3661）股價開高衝高，盤中即亮燈...

高盛估鴻海今年營收將上衝到「這個金額」 創歷史新高

受惠AI伺服器大量出貨，鴻海（2317）10月營收繳出8,957億元單月新高佳績。由於預期11、12月還將逐月遞增，外資...

啟碁公布財報賣壓湧現 數度落入跌停

網通大廠啟碁（6285）5日董事會通過財報，累計前三季每股純益4.35元，較去年同期衰退，下午將舉行法說預期董事長謝宏波...

世芯第3季每股賺16.4元

特殊應用IC（ASIC）設計服務商世芯-KY（3661）昨（5）日公布第3季財報，獲利呈現微幅季增，每股純益為16.4元...

帆宣第3季 EPS 5.64元 可寧衛2.47元

無塵室機電大廠帆宣（6196）昨（5）日公布第3季稅後純益11.83億元，創單季新高，並較第2季大增1.98倍，年增11...

耕興第3季 EPS 2.53元 大綜1.89元

檢測大廠耕興（6146）昨（5）日公告第3季歸屬母公司稅後淨利2.57億元，約與第2季持平，年減18.6%，每股純益2....

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。