快訊

爭家產爆殺機？三重男砍姊妹 1人左胸中刀慘死2人傷

補充保費改革惹怒股民！請教一票專家獨漏金管會 衛福部長鬆口保留小確幸

臻鼎營收／10月194億元、月增0.34% 創今年以來新高

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導
臻鼎先前首度大陣仗參展台灣電路板國際展會，臻鼎董座沈慶芳（圖中）、營運長李定轉（左）以及總經理簡禎富。記者尹慧中／攝影
臻鼎先前首度大陣仗參展台灣電路板國際展會，臻鼎董座沈慶芳（圖中）、營運長李定轉（左）以及總經理簡禎富。記者尹慧中／攝影

全球PCB龍頭臻鼎科技控股股份有限公司（4958）於6日公布2025年10月合併營收為新台幣194.28億元，月增0.34%，年減7.28%。

臻鼎累計1至10月營收達新台幣1,450.79億元，年增6.3%，刷新歷年同期新高紀錄。

臻鼎表示，10月合併營收再創今年以來高點，四大應用中，行動通訊客戶新品出貨穩健，伺服器/車載/光通訊則展現強勁成長力道，營收年增幅度超過45%並再創單月新高，IC載板業務亦維持雙位數年增，顯示公司在多元高階AI應用布局已逐步展現成果。

公司預期，第4季營運表現將延續過往季節性走勢，站上今年高峰。因應客戶不斷攀升的高階AI需求，臻鼎目前在淮安與泰國園區積極擴充Intelligent HDI (iHDI) 與HLC產能，淮安廠區iHDI與HLC產能至明年底將較現在翻倍成長；泰國一廠逐步量產爬坡中，預期2026年第2季達到滿產，目前泰國二廠、三廠、五廠、機械鑽孔廠四座廠房同步建置中。高雄AI園區之高階ABF載板與iHDI+HLC產能陸續裝機試車，將於2026年第1季進入打樣階段。整體而言，臻鼎延續先前的看法，預期明年將是公司邁入下一階段成長的關鍵年。

臻鼎 營收

延伸閱讀

驚艷泰國！ 「The New Thailand」全新願景　結合2025 ITF旅展 達人現場分享

鴻準10月營收月增15% 南俊10月合併營收月增11%

昇陽半10月合併營收月增6% 英業達減9%

華通10月合併營收月減6% 聯茂10月營收月減0.5%

相關新聞

ASIC族群原來有這些利多 難怪世芯漲停、創意漲逾8%

台股6日跌深後強彈，蓄勢收復28K大關。盤面上，ASIC族群表現強勢，其中世芯-KY（3661）股價開高衝高，盤中即亮燈...

高盛估鴻海今年營收將上衝到「這個金額」 創歷史新高

受惠AI伺服器大量出貨，鴻海（2317）10月營收繳出8,957億元單月新高佳績。由於預期11、12月還將逐月遞增，外資...

啟碁公布財報賣壓湧現 數度落入跌停

網通大廠啟碁（6285）5日董事會通過財報，累計前三季每股純益4.35元，較去年同期衰退，下午將舉行法說預期董事長謝宏波...

世芯第3季每股賺16.4元

特殊應用IC（ASIC）設計服務商世芯-KY（3661）昨（5）日公布第3季財報，獲利呈現微幅季增，每股純益為16.4元...

帆宣第3季 EPS 5.64元 可寧衛2.47元

無塵室機電大廠帆宣（6196）昨（5）日公布第3季稅後純益11.83億元，創單季新高，並較第2季大增1.98倍，年增11...

耕興第3季 EPS 2.53元 大綜1.89元

檢測大廠耕興（6146）昨（5）日公告第3季歸屬母公司稅後淨利2.57億元，約與第2季持平，年減18.6%，每股純益2....

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。