臻鼎營收／10月194億元、月增0.34% 創今年以來新高

全球PCB龍頭臻鼎科技控股股份有限公司（4958）於6日公布2025年10月合併營收為新台幣194.28億元，月增0.34%，年減7.28%。

臻鼎累計1至10月營收達新台幣1,450.79億元，年增6.3%，刷新歷年同期新高紀錄。

臻鼎表示，10月合併營收再創今年以來高點，四大應用中，行動通訊客戶新品出貨穩健，伺服器/車載/光通訊則展現強勁成長力道，營收年增幅度超過45%並再創單月新高，IC載板業務亦維持雙位數年增，顯示公司在多元高階AI應用布局已逐步展現成果。

公司預期，第4季營運表現將延續過往季節性走勢，站上今年高峰。因應客戶不斷攀升的高階AI需求，臻鼎目前在淮安與泰國園區積極擴充Intelligent HDI (iHDI) 與HLC產能，淮安廠區iHDI與HLC產能至明年底將較現在翻倍成長；泰國一廠逐步量產爬坡中，預期2026年第2季達到滿產，目前泰國二廠、三廠、五廠、機械鑽孔廠四座廠房同步建置中。高雄AI園區之高階ABF載板與iHDI+HLC產能陸續裝機試車，將於2026年第1季進入打樣階段。整體而言，臻鼎延續先前的看法，預期明年將是公司邁入下一階段成長的關鍵年。