啟碁公布財報賣壓湧現 數度落入跌停
網通大廠啟碁（6285）5日董事會通過財報，累計前三季每股純益4.35元，較去年同期衰退，下午將舉行法說預期董事長謝宏波將發表對於未來產業景氣及營運看法，但市場賣壓湧現，股價數度落入跌停，最低來到116元，跌破日、月、季均線。
啟碁第3季營收273.78億元，季減0.4%，年增7.22%，毛利率12.11%，高於上季的11.55%及去年同期11.4%，歸屬母公司業主淨利6.66億元季增3.5%，年增28%，每股純益1.4元
啟碁累計今年前3季營收832.35億元，年增11.4%，毛利率11.96%，略高於去年同期的11.9%，營業利益26.73億元，年增3%，歸屬母公司業主淨利為20.76億元，年減14.6%，每股純益4.35元。
日前啟碁搶進開放運算計劃全球峰會（OCP Global Summit 2025），端出AI世代解決方案，鎖定 800G／1.6T 液冷數據中心交換器、光虛擬電路交換系統、800G 光收發模組、量子亂數產生器（QRNG）與後量子加密（PQC）整合解決方案等四大亮點，搶進AI資料中心市場。
法人也關注，啟碁在電信、企業網通、車用佈局等產品線未來發展外，對於新資料中心市場佈局。
