順德第3季 EPS 0.48元
順德工業（2351）董事會昨（5）日通過前三季合併財報，合併營收76.63億元、年減4.9%，營業毛利9.56億元，稅後純益1.57億元、年減70.8%，主要受美國對等關稅與新台幣匯率升值影響，每股稅後純益0.86元。
不過，隨著新台幣匯率趨穩，第3季匯兌收益挹注0.3億元，帶動稅後純益達1億元，較上季稅後淨損0.42億元成功擺脫虧損窘境，每股純益0.48元，年減36.3%。
值得注意的是，為反映高技術含量產品成本上升，順德已和主要客戶談妥自10月起陸續調漲產品報價，平均漲幅在20%上下，明年第1季起全面適用新報價，有助提升毛利率表現，明年營收也可望有二位數以上增長。
展望第4季，在電子事業部分，由於部分產品已陸續調漲售價，將有助提升毛利率。
