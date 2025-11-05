快訊

託付給玉山金！三商壽董座員工信曝：做出最有利於公司的決定

南韓人不炒幣了？龍頭交易所成交量暴跌八成 散戶熱錢轉進「這裡」

調查局追太子集團洗錢…查扣神級超跑「麥拉倫洗拿」 天王周杰倫也有

奕力財報／第3季EPS 0.62元 季增2117%獲利飆升

經濟日報／ 記者朱子呈 ／台北即時報導
奕力-KY董事長梁公偉。聯合報系資料照
奕力-KY董事長梁公偉。聯合報系資料照

驅動IC廠奕力-KY（6962）5日公布第3季成績單，單季歸屬母公司稅後純益 2.93 億元、季增 2,117%，每股稅後盈餘（EPS）0.62 元，獲利明顯轉強。

奕力-KY第3季合併營收51.07億元，季增9.33%、年減12.92%；毛利率21.2%，季減3.2個百分點、年減2.4個百分點；營益率3.3%，季減6.5個百分點、年減7個百分點；稅後純益2.94億元，季增2,117%、年增26.18%；每股稅後純益0.62元。

累計前三季合併營收143.55億元，年減16.1%，毛利率30.4%，年增2.6個百分點；營益率12.1%，年增0.7個百分點；稅後純益12.33億元，年減30.1%，每股稅後純益2.6元。

展望方面，總經理陳泰元先前指出，智慧移動終端需求維持正向，出貨較前季回升；資訊設備終端受筆電客戶提前備貨與高階電競機種持續出貨帶動，上季動能增強；工控大致持平，但已有歐美新客戶案量產。消費端將觀察雙11、黑五檔期的實際銷售。時序控制 IC（T-CON）方面，預計明年推出兩款電競相關新品，持續放大整合綜效。

公司表示，將於12日召開第3季法說會；目前處於緘默期，預計在會中提出本季以及 2026 年的營運展望。

毛利率

延伸閱讀

展碁財報／第3季EPS 1.17元 獲利季增16.96%、Switch 2新機加持

帆宣財報／前三季EPS 12元 已賺逾一個股本

盛餘財報／前3季EPS 0.47元 淨賺1.5億元

中華資安財報／前三季EPS 8.52元 總經理強調需求與業績「扶搖向上」

相關新聞

鴻海營收／10月8957億元、月增7% 再創單月新高 全年挑戰8兆元

鴻海（2317）5日公布10月營收為8,957.08億元，再創單月歷史新高，月增7.01%，年增11.29%，主要是受惠...

奕力財報／第3季EPS 0.62元 季增2117%獲利飆升

驅動IC廠奕力-KY（6962）5日公布第3季成績單，單季歸屬母公司稅後純益 2.93 億元、季增 2,117%，每股稅...

大立光營收／10月62.61億元、月增0.4% 為近一年來最佳

大立光（3008）5日公布10月合併營收62.61億元，月增0.4%，為一年來最佳，大立光表示，11月維持先前展望，預期...

矽格10月營收17.2億元 創近3年新高

IC封測廠矽格公司（6257）今日結算2025年10月份合併營業收入為17.2億元，月增逾4%，年增約3%；累計前十月合...

創意10月營收寫單月新高！年增達150.6% 本季營收創高可期

矽智財（IP）大廠創意（3443) 今(5)日公布10月營收為37.16億元，月增2.9%，創續單月新高，年增也達150...

聯茂營收／10月27.49億元、月減0.5% 優於去年同期

銅箔基板CCL廠商聯茂（6213）5日公布10月營收達 27.49 億元，月減少0.5%，較去年同期成長 8.8%。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。