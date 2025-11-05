奕力財報／第3季EPS 0.62元 季增2117%獲利飆升
驅動IC廠奕力-KY（6962）5日公布第3季成績單，單季歸屬母公司稅後純益 2.93 億元、季增 2,117%，每股稅後盈餘（EPS）0.62 元，獲利明顯轉強。
奕力-KY第3季合併營收51.07億元，季增9.33%、年減12.92%；毛利率21.2%，季減3.2個百分點、年減2.4個百分點；營益率3.3%，季減6.5個百分點、年減7個百分點；稅後純益2.94億元，季增2,117%、年增26.18%；每股稅後純益0.62元。
累計前三季合併營收143.55億元，年減16.1%，毛利率30.4%，年增2.6個百分點；營益率12.1%，年增0.7個百分點；稅後純益12.33億元，年減30.1%，每股稅後純益2.6元。
展望方面，總經理陳泰元先前指出，智慧移動終端需求維持正向，出貨較前季回升；資訊設備終端受筆電客戶提前備貨與高階電競機種持續出貨帶動，上季動能增強；工控大致持平，但已有歐美新客戶案量產。消費端將觀察雙11、黑五檔期的實際銷售。時序控制 IC（T-CON）方面，預計明年推出兩款電競相關新品，持續放大整合綜效。
公司表示，將於12日召開第3季法說會；目前處於緘默期，預計在會中提出本季以及 2026 年的營運展望。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言