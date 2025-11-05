展碁財報／第3季EPS 1.17元 獲利季增16.96%、Switch 2新機加持

宏碁（2353）集團旗下展碁國際（6776）今年第3季受惠任天堂（Nintendo）遊戲主機Switch 2新機上市動能，激勵稅後純益9,556萬元，季增16.96%、年增17.07%，為近七季度新高，每股純益為1.17元；隨著任天堂上修Switch 2銷售預估，展碁相關業務也有望跟著持續增長。

展碁第3季營收創下新高紀錄，在利潤方面，第3季毛利率5.31%，季減0.79個百分點、年減1.74個百分點，營益率1.45%，季增0.17個百分點、年減0.5個百分點。

累計展碁今年前三季毛利率5.87%、年減1.05個百分點，營益率1.51%，年減0.5個百分點，稅後純益2.59億元、年增2.78%，每股純益為3.18元。

展望第4季，展碁指出，隨著消費性電子進入傳統銷售旺季，加上下半年商用設備換機需求升溫，有助帶動PC市場成長動能。展碁對下半年營運持續樂觀看待，並將聚焦AI軟硬體整合布局及軟體訂閱業務的發展，穩健推進長期成長目標。

任天堂近期宣布，上調Switch 2的年度銷售預期，反映該機強勁的銷售動能。任天堂現預期在截至2026年3月的財年中，Switch 2的銷量將達到1,900萬台，較此前預測的1,500萬台上調400萬台；在任天堂看好Switch 2銷售動能下，展碁相關業務也有望跟著持續增長。