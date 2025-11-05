快訊

翡翠水庫拒絕便宜賣 水庫水力發電要多收費…台電董事長一句回嗆

墨西哥女總統遭「當街襲胸、親吻」全被拍下 隨扈滑手機挨轟維安漏洞

展碁財報／第3季EPS 1.17元 獲利季增16.96%、Switch 2新機加持

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

宏碁（2353）集團旗下展碁國際（6776）今年第3季受惠任天堂（Nintendo）遊戲主機Switch 2新機上市動能，激勵稅後純益9,556萬元，季增16.96%、年增17.07%，為近七季度新高，每股純益為1.17元；隨著任天堂上修Switch 2銷售預估，展碁相關業務也有望跟著持續增長。

展碁第3季營收創下新高紀錄，在利潤方面，第3季毛利率5.31%，季減0.79個百分點、年減1.74個百分點，營益率1.45%，季增0.17個百分點、年減0.5個百分點。

累計展碁今年前三季毛利率5.87%、年減1.05個百分點，營益率1.51%，年減0.5個百分點，稅後純益2.59億元、年增2.78%，每股純益為3.18元。

展望第4季，展碁指出，隨著消費性電子進入傳統銷售旺季，加上下半年商用設備換機需求升溫，有助帶動PC市場成長動能。展碁對下半年營運持續樂觀看待，並將聚焦AI軟硬體整合布局及軟體訂閱業務的發展，穩健推進長期成長目標。

任天堂近期宣布，上調Switch 2的年度銷售預期，反映該機強勁的銷售動能。任天堂現預期在截至2026年3月的財年中，Switch 2的銷量將達到1,900萬台，較此前預測的1,500萬台上調400萬台；在任天堂看好Switch 2銷售動能下，展碁相關業務也有望跟著持續增長。

Switch 毛利率

延伸閱讀

高技財報／前三季EPS達9.52元、創同期新高 淨賺8.85億元

帆宣財報／前三季EPS 12元 已賺逾一個股本

盛餘財報／前3季EPS 0.47元 淨賺1.5億元

中華資安財報／前三季EPS 8.52元 總經理強調需求與業績「扶搖向上」

相關新聞

鴻海營收／10月8957億元、月增7% 再創單月新高 全年挑戰8兆元

鴻海（2317）5日公布10月營收為8,957.08億元，再創單月歷史新高，月增7.01%，年增11.29%，主要是受惠...

大立光營收／10月62.61億元、月增0.4% 為近一年來最佳

大立光（3008）5日公布10月合併營收62.61億元，月增0.4%，為一年來最佳，大立光表示，11月維持先前展望，預期...

矽格10月營收17.2億元 創近3年新高

IC封測廠矽格公司（6257）今日結算2025年10月份合併營業收入為17.2億元，月增逾4%，年增約3%；累計前十月合...

創意10月營收寫單月新高！年增達150.6% 本季營收創高可期

矽智財（IP）大廠創意（3443) 今(5)日公布10月營收為37.16億元，月增2.9%，創續單月新高，年增也達150...

聯茂營收／10月27.49億元、月減0.5% 優於去年同期

銅箔基板CCL廠商聯茂（6213）5日公布10月營收達 27.49 億元，月減少0.5%，較去年同期成長 8.8%。

記憶體設備需求飆升 京鼎股價逆勢走紅

記憶體市況熱絡，大廠設備需求也持續轉明朗，相關設備商京鼎（3413）5日股價也逆勢快速黑翻紅，盤中最高來到358元表現優...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。