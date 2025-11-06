耕興第3季 EPS 2.53元 大綜1.89元
檢測大廠耕興（6146）昨（5）日公告第3季歸屬母公司稅後淨利2.57億元，約與第2季持平，年減18.6%，每股純益2.53元；前三季歸屬母公司稅後淨利8.07億元，每股純益7.92元。
耕興第3季合併毛利率45％，約持平第2季，年減約7個百分點，主因高毛利的檢測營收占比下滑。
展望未來，耕興表示，高階5G手機認證案件機種延後，今年底前會進案開始測試，將增加檢測營收占比，提高毛利率。
【記者蘇嘉維／台北報導】系統整合商大綜（3147）昨（5）日公布第3季毛利率14.2％，季減1.6個百分點；歸屬母公司稅後淨利1.01億元，較第2季暴增逾4.2倍，年增72.5％，每股純益1.89元；前三季歸屬母公司稅後淨利2.59億元，年成長23.6％，每股純益5.92元。
