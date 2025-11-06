快訊

台電指核二核三具備重啟條件 經濟部下月決定是否啟動安全檢查

耕興第3季 EPS 2.53元 大綜1.89元

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導

檢測大廠耕興（6146）昨（5）日公告第3季歸屬母公司稅後淨利2.57億元，約與第2季持平，年減18.6%，每股純益2.53元；前三季歸屬母公司稅後淨利8.07億元，每股純益7.92元。

耕興第3季合併毛利率45％，約持平第2季，年減約7個百分點，主因高毛利的檢測營收占比下滑。

展望未來，耕興表示，高階5G手機認證案件機種延後，今年底前會進案開始測試，將增加檢測營收占比，提高毛利率。

【記者蘇嘉維／台北報導】系統整合商大綜（3147）昨（5）日公布第3季毛利率14.2％，季減1.6個百分點；歸屬母公司稅後淨利1.01億元，較第2季暴增逾4.2倍，年增72.5％，每股純益1.89元；前三季歸屬母公司稅後淨利2.59億元，年成長23.6％，每股純益5.92元。

每股純益

延伸閱讀

帆宣財報／前三季EPS 12元 已賺逾一個股本

中華資安財報／前三季EPS 8.52元 總經理強調需求與業績「扶搖向上」

聯詠第3季 EPS 6.01元 探19季低點

世界先進前三季每股純益3.35元

相關新聞

世芯第3季每股賺16.4元

特殊應用IC（ASIC）設計服務商世芯-KY（3661）昨（5）日公布第3季財報，獲利呈現微幅季增，每股純益為16.4元...

帆宣第3季 EPS 5.64元 可寧衛2.47元

無塵室機電大廠帆宣（6196）昨（5）日公布第3季稅後純益11.83億元，創單季新高，並較第2季大增1.98倍，年增11...

耕興第3季 EPS 2.53元 大綜1.89元

檢測大廠耕興（6146）昨（5）日公告第3季歸屬母公司稅後淨利2.57億元，約與第2季持平，年減18.6%，每股純益2....

鴻準10月營收月增15% 南俊10月合併營收月增11%

機殼廠鴻準（2354）昨（5）日公告10月營收149.18億元，月增15.1%，年增127%，外界推估，成長主因應是受惠...

昇陽半10月合併營收月增6% 英業達減9%

再生晶圓大廠昇陽半（8028）昨（5）日公告10月合併營收4.08億元，創新高，月增6.1％，年增18.3％；前十月合併...

環宇衝刺 AI 光通訊市場

三五族半導體廠環宇-KY（4991）昨（5）日召開線上法說會，總執行長暨總裁安寶信指出，目前磷化銦（Inp）基板供貨已經...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。