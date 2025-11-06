快訊

台電指核二核三具備重啟條件 經濟部下月決定是否啟動安全檢查

世芯第3季每股賺16.4元

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

特殊應用IC（ASIC）設計服務商世芯-KY（3661）昨（5）日公布第3季財報，獲利呈現微幅季增，每股純益為16.4元，前三季每股純益為50.89元。世芯將於今（6）日召開法說會，法人聚焦明年營運展望與業績回升力道。

世芯第3季合併營收為65.67億元，季減28.1％，年減55.7％，連續四季衰退；單季歸屬母公司業主淨利13.27億元，季增0.3％，年減25.9％，每股純益16.4元。

世芯累計前三季合併營收為261.98億元，年減32.6％；歸屬母公司業主淨利為41.14億元，年減10.7％，每股純益50.89元。

世芯今年業績滑落，主要受到北美雲端服務供應商（CSP）客戶7奈米製程晶片已於上半年結束生命周期影響，而該客戶新一代3奈米製程AI晶片案件預計明年首季開始量產，因此目前剛好處於新舊產品過渡期。

世芯對上述北美客戶3奈米製程AI晶片未來的表現寄予厚望，預期後續將在出貨量與業績方面帶來非常顯著的增長。外界推估，有機會從今年底開始小量出貨，明年首季開始逐步帶來顯著業績貢獻。

據了解，世芯該北美客戶7奈米製程AI晶片案，在產品生命周期內約為其帶來15億至16億美元的業績挹注，使得後續3奈米製程新案可望帶來的貢獻度備受期待。

雖然今年營運表現較為平淡，世芯先前已預告，下半年會有多個3奈米製程案件啟動，並且有2奈米製程案件可望開始進行。同時，該公司在ADAS車用晶片方面也有斬獲，預期該項應用在明年將成為其營收的三大來源之一。世芯昨天股價跌105元、收3,340元。

世芯 奈米 晶片

