帆宣第3季 EPS 5.64元 可寧衛2.47元

無塵室機電大廠帆宣（6196）昨（5）日公布第3季稅後純益11.83億元，創單季新高，並較第2季大增1.98倍，年增119.6%，每股純益5.64元；前三季稅後純益24.68億元，年增76.7%，每股純益12元。

帆宣前三季不僅賺逾一個股本，創同期歷史新高紀錄，更一舉超越2022年史上年度獲利高點，確立今年獲利可望再寫新猷。

根據帆宣揭露的財務數據，第3季毛利率11%，季減0.36個百分點，年增1.41個百分點；前三季毛利率11.12%，年增2.97個百分點。帆宣昨天股價不受大盤重挫影響，收平盤248元。

帆宣董事長高新明表示，受惠於台灣先進封裝設備出貨放量，再加上美國、日本、德國及新加坡的晶圓廠建廠工程陸續啟動，推升帆宣在手訂單已逾900億元，創歷史新高。

高新明除了對今年下半年營運展望樂觀，並且透露要消化這批訂單，「大家都要忙到明年了」！

【記者籃珮禎／台北報導】廢棄物處理大廠可寧衛（8422）昨（5）日公告第3季歸屬母公司業主淨利2.82億元，季增21.18%，年增38.63%，每股純益2.47元。

受惠高毛利工程專案挹注，可寧衛前三季歸屬母公司業主淨利11.79億元，年增逾四成，每股純益10.47元，年增42.06%，已接近去年全年每股純益10.7元。

可寧衛第3季毛利率48.74%，年增2.91個百分點，但較第2季的59.61%下滑10.87個百分點。

法人指出，可寧衛獲利結構優化主要來自近期承攬的高雄205兵工廠土壤與地下水整治工程。此高毛利專案因具備較強議價能力與利潤彈性，對整體毛利率貢獻高。