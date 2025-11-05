大摩看好台達電及奇鋐 「電力供應及散熱產業」報告曝光

美國智慧電源管理公司伊頓（Eaton）宣布將以95億美元收購博伊德（Boyd）旗下的熱能業務，以滿足電力需求。摩根士丹利證券（大摩）在最新出具的「電力供應及散熱產業」報告中指出，人工智慧（AI）推動電力及散熱需求，在台股中，持續看好台達電（2308）及奇鋐（3017），都給予「優於大盤」評等。

大摩指出，伊頓收購博伊德熱能業務之後，以2026年預估稅前、息前、折舊攤銷前獲利（EBITDA）的本益比為22.5倍。博伊德熱能在2026年預估營收可達17億美元，其中15億美元來自於液冷業務。該交易預計於2026年第2季完成。

大摩分析，這樁交易證明產業的長期成長趨勢，也代表相關供應鏈有潛在的估值上修空間。在大中華相關供應鏈中，台達電2026年的液冷營收有望倍增，達到30-35億美元；奇鋐的伺服器散熱營收則預期年增69%，成為32億美元。

大摩預估，受惠於AI需求驅動，資料中心電力與散熱解決方案的總市場規模（TAM）2026-2030年的年複合成長率（CAGR）將達30%，成為1.729兆美元。台達電及奇鋐都將受惠。以2026年預估EBITDA來看，台達電目前本益比約16倍，奇鋐則是12倍。

大摩指出，AI伺服器機櫃電源設計的設計複雜度提高，對可靠性也有嚴格要求，將推動台達電的利潤率擴張。大摩在10月底剛調高台達電的目標價，從1,111元上調至1,235元。

至於奇鋐，大摩在本月初才將目標價從1,288元大幅上調至1,800元，調幅高達39.7%，主要基於散熱零組件持續升級，第4季成長展望更強，預期營收可望季增逾20%，且成長動能將至少延續到2026年第1季。